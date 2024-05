La seduta odierna si è conclusa con il segno più anche per Intesa Sanpaolo che ha recuperato terreno dopo due giornate consecutive in calo.

Intesa Sanpaolo chiude in rialzo

Il titolo, dopo aver ceduto circa mezzo punto percentuale ieri, ha risalito la china oggi, fermandosi a 3,574 euro, con un progresso dell’1,36% e circa 92 milioni di azioni passate di mano, poco sotto la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 95 milioni.

Intesa Sanpaolo è salito in controtendenza sul Ftse Mib e ha messo a segno una delle migliori performance nel settore bancario, alla vigilia dei risultati del primo trimestre.

Intesa Sanpaolo: la preview di Equita SIM sui conti

Gli analisti di Equita SIM, si aspettano in dettaglio un utile netto pari a 2,1 miliardi di euro, a fronte di ricavi totali in rialzo dell’11% a 6,6 miliardi di euro.

Il margine di interesse dovrebbe salire del 25% a 3,9 miliardi di euro e l’utile operativo dell’11% a 3,9 miliardi di euro.

Gli esperti della SIM milanese si aspettano complessivamente un buon trimestre, a loro avviso coerente con la guidance 2024 di un utile netto superiore a 8 miliardi di euro, che ci si aspetta venga ribadita dalla società.

Sul fronte dei ricavi, Equita SIM stima un net interest income in marcata crescita anno su anno, ma in leggero calo su base trimestrale, per effetto calendario, leggero ulteriore incremento del pass-through e trend dei volumi non ancora particolarmente di supporto.

Alla luce delle dinamiche di mercato, Equita SIM ritiene che il primo trimestre di quest’anno sarà buono per quanto riguarda ricavi commissionali e assicurativi, attesi in crescita sia su base trimestrale che annua.

Gli esperti stimano costi operativi in crescita del 7% anno su anno, principalmente per effetto del rinnovo del contratto bancario.

Sotto la linea operativa, alla luce dell’assenza di segnali tangibili di deterioramento dell’asset quality, si stima un costo del rischio in area 35 punti base, coerente con la guidance della società.

Il primo trimestre di quest’anno dovrebbe inoltre riportare pressochè per intero gli oneri sistemici previsti per il 2024.

L’attuale evoluzione attesa della curva dei tassi, fornisce secondo gli analisti maggiore visibilità sulle attese di net interest income, visto in crescita anno su anno dalla società.

Intesa Sanpaolo: Equita SIM rivede le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno deciso di rivedere le stime di utile 2024-2025 del 2%, in media principalmente per maggiore net interest income.

In attesa dei conti ufficiali, la SIM milanese mantiene una view bullish su Intesa Sanpaolo, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 3,8 euro.

Da segnalare che il titolo offre un dividend yield di circa il 10% con elevata visibilità, a cui si aggiungerà a partire da giugno l’avvio del buyback per 1,7 miliardi di euro.

Intesa Sanpaolo: le attese di Mediobanca sulla trimestrale

Cauti i colleghi di Mediobanca Research che oggi hanno reiterato il rating “neutral”, con un target price a 3,4 euro.

Gli analisti si aspettano per Intesa Sanpaolo un primo trimestre forte a tutti i livelli, con un Common Equity Tier 1 del 12,9%.