Intesa Sanpaolo sforna una trimestrale migliore delle attese e ora si guarda al dividendo che si preannuncia in tre tranches. Banche d'affari dicono buy in coro.

Chiusura in rialzo per Intesa Sanpaolo ch ha ritrovato la retta via dopo la pausa negativa di ieri.

Il titolo, dopo ben sei sedute consecutive in progresso, ha ceduto poco più di un punto percentuale al termine della giornata di ieri.

Intesa Sanpaolo sale dopo il calo di ieri

Quest'oggi gli acquisti sono tornati a dominare la scena e Intesa Sanpaolo ha terminato gli scambi a 2,341 euro, con un vantaggio dell'1,43% e quasi 111 milioni di azioni transitate sul mercato, contro la media delgi ultimi 30 giorni pari a circa 103 milioni.

Intesa Sanpaolo: i conti del 1° trimestre

Intesa Sanpaolo oggi è salito dopo la diffusione dei conti del primo trimetre, chiuso con un utile netto pari a 1,516 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,151 miliardi dello stesso periodo del 2020.

I ricavi sono stati pari a 5,461 miliardi di euro, mentre le commissioni nette sono cresciute dell'8,9% a 2,301 miliardi di euro, diversamente dai costi operativi calati del 2,6% a 2,542 miliardi di euro.

Il costo del rischio del primo trimestre 2021 annualizzato è sceso a 35 centesimi di punto, rispetto ai 48 dell'intero anno 2020, escludendo l'impatto delle rettifiche per i futuri impatti di Covid-19, pari a 49 centesimi di punto).

I crediti deteriorati sono calati del 2,3% a 10,5 miliardi di euro, mentre i finanziamenti verso la clientela sono pari a 463 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% .

Quanto ai coefficienti patrimoniali, il Common Equity Tier 1 ratio è pari al 14,9% rispetto al 14,7% di fine 2020, mentre la stima del Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime è pari al 15,7%l livello top tra le maggiori banche europee.

Intesa Sanpaolo: dividendo in arrivo. Pagamento in tre tranches

Unitamente alla diffusione dei conti trimestrali, Intesa Sanpaolo ha presentato un aggiornamento sulla politica dei dividendi.

Il pagamento è previsto in tre tranches, di cui la prima è in agenda a maggio, quando la banca distribuirà circa 700 milioni di euro di dividendi in contanti, il massimo stabilito dalla BCE.

Una volta che quest'ultima avrà rimosso a fine settembre il divieto imposto già nel 2020, Intesa Sanpaolo punta a distribuire cash da riserve un dividendo che raggiunga il payout ratio previsto nel piano d'Impresa pari al 75% del 3,5% miliardi di utile netto normalizzato 2020.

La banca inoltre ha confermato l'impegno ad erogare dividendi per un payout ratio del 70% a valere sull'utile netto 2021, come acconto nel corso di quest'anno, previa autorizzazione della BCE.

Intesa Sanpaolo: coro di buy dalle banche d'affari

Molto positive intanto le prime indicazioni arrivate dagli analisti, a partire da quelli di Bank of America che oggi ha ribadito il rating "buy" su Intesa Sanpaolo, con un prezzo obiettivo a 2,9 euro, dopo la trimestrale migliore delle attese, accompagnata da una conferma dei target per l'anno in corso.

A puntare sul titolo è anche Deutsche Bank che suggerisce di acquistare con un target price a 2,7 euro.

La banca tedesca ha apprezzato i risultati di Intesa Sanpaolo, molto più forti delle attese, evidenziando che sembrerebbe oggetto di miglioramento da parte del gruppo la guidance fornita per il 2021.

Bullish anche la view di Jefferies che sul titolo ha una raccomandazione "buy", con un fair value a 2,45 euro.

Il broker parla di una trimestrale superiore alle aspettative, segnalando che i suoi analisti continuano a vedere migliori trend dei ricavi e capacità addizionali di sinergie.