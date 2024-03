Intesa Sanpaolo: via libera BCE a buy-back. Che fare ora?

Intesa Sanpaolo in positivo dopo la negatività di ieri e sulla scia del disco verde della BCE al piano di riacquisto di azioni proprie.

Seduta all’insegna del riscatto per Intesa Sanpaolo che, dopo essere stato l’unico bancario del Ftse Mib a chiudere in rosso ieri, risale la china oggi e recupera interamente le perdite registrate in avvio di settimana.

Intesa Sanpaolo risale dopo il calo di ieri

Il titolo, archiviata la sessione di ieri con un calo di circa un punto percentuale, oggi da subito si è posizionato lungo la via dei guadagni.

Mentre scriviamo, Intesa Sanpaolo viene fotografato a 3,1185 euro, appena sotto i massimi intraday, con un rialzo dell’1,55% e oltre 34 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 87 milioni.

Intesa Sanpaolo supportato da Spread e BTP

Il titolo mostra più forza relativa del Ftse Mib, beneficiando delle positive indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund scende dell’1,39% a 130,42 punti base, mentre gli acquisti sui titoli di Stato favoriscono un calo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni arretra dell’1,15% al 3,592%.

Intesa Sanpaolo: ok BCE a piano buy-back

Intanto Intesa Sanpaolo sale dopo che l’istituto guidato da Carlo Messina ha annunciato di aver ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE in merito al programma di buyback da 1,7 miliardi di euro, pari a circa il 3% della capitalizzazione di mercato.

Il buyback, atteso partire a giugno e che dovrà essere autorizzato dall'assemblea degli azionisti, avrà un impatto sul Common Equity Tier 1 di 55 punti base, portandolo al 13,2%.

Intesa Sanpaolo: la view di Equita SIM

Dopo le ultime notizie, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare la loro view bullish su Intesa Sanpaolo, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 3,7 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 19% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

\