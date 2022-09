Intesa Sanpaolo in rialzo per la quarta seduta di fila, all'indomani dell'emissione di una nuova obbligazione: ecco i dettagli.

Nuova seduta in rialzo per Intesa Sanpaolo che anche oggi guadagna terreno e sale per la quarta giornata di fila.

Dopo aver archiviato la sessione di ieri con un rally di quasi tre punti e mezzo percentuali, il titolo si spinge in avanti anche oggi, mostrando più forza del Ftse Mib.

Intesa Sanpaolo in ialzo per la quarta seduta di fila

Negli ultimi minuti Intesa Sanpaolo si presenta a 1,921 euro, con un rialzo dell'1,32% e oltre 56 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 130 milioni.

Il titolo resta sotto i riflettori dopo che il gruppo ha messo un bond in sterline.

Intesa Sanpaolo: nuovo bond in sterline. Maxi rendimento cedola

Intesa Sanpaolo prosegue l’attività di emissioni obbligazionarie, con un titolo di debito subordinato Tier 2 di 400 milioni di sterline, con scadenza 20 settembre 2032.

Il bond presenta i seguenti rating expected Ba1/BB+/BB+, rispettivamente di Moody’s, S&P e Fitch, e stacca una cedola dell’8,505% pagata semestralmente.

L’emissione ha ricevuto un buon riscontro dagli investitori, con sottoscrizioni pari a circa 2 volte rispetto all’ammontare emesso.

Intesa Sanpaolo: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che Intesa Sanpaolo con questa emissione prosegue il percorso di rafforzamento del capitale e rispetto dei requisiti di capitale e di MREL.

Non cambia intanto la strategia degli analisti che sul titolo ribadiscono la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 2,7 euro.