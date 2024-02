Intesa Sanpaolo in rosso, ma gli analisti dicono buy

Nuova seduta in calo per Intesa Sanpaolo che anche oggi ha perso terreno, scendendo in controtendenza sul Ftse Mib.

Intesa Sanpaolo in calo anche oggi

Il titolo, dopo aver ceduto oltre due punti percentuali ieri, anche oggi si è fermato sotto la parità, presentandosi al close a 2,817 euro, con una flessione dello 0,81% e oltre 81 milioni di azioni passate di mano, al di sotto della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 84,5 milioni.

Intesa Sanpaolo continua a rimanere sotto la lente, dopo che due giorni fa ha svelato i conti del quarto trimestre e dell’intero 2023.

Intesa Sanpaolo: UBS alza stime e target price

Il titolo oggi è finito sotto la lente di UBS, che da una parte ha ribadito la raccomandazione “buy” e dall’altra ha incrementato il prezzo obiettivo da 3,85 a 4,05 euro.

La banca elvetica ha messo mano anche alle stime di Intesa Sanpaolo, alzando quelle di eps del 4% per quest’anno e del 7% per il 2025 dopo i conti dello scorso anno.

Questi ultimi, secondo gli analisti, supportano la view del mercato sulla forza dei ricavi della banca sia a livello assoluto che in termini relativi.

Intesa Sanpaolo: anche DB aumenta il fair value

A scommettere su Intesa Sanpaolo è anche Deutsche Bank, che da una parte ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price ritoccato verso l’alto da 3,5 a 3,7 euro.

Gli analisti credono che la debole reazione del titolo Intesa Sanpaolo all’outlook dei prossimi due anni, è un’ottima opportunità di acquisto per aumentare l’esposizione a una banca solida, con un mix ben diversificato.