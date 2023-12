Intesa Sanpaolo: ecco i requisiti Srep 2024

Intesa Sanpaolo chiude la settimana in bellezza dopo aver comunicato i requisiti Srep per il nuovo anno.

La settimana si è chiusa in positivo anche per Intesa Sanpaolo che ha ritrovato la via dei guadagni dopo il calo della vigilia.

Il titolo ieri si è fermato poco sotto la parità, con un calo dello 0,19%, dopo ben sei giornate consecutiva in salita.

Intesa Sanpaolo in positivo dopo il calo di ieri

Oggi Intesa Sanpaolo è tornato a guadagnare terreno, chiudendo le contrattazioni a 2,666 euro, con un rialzo dello 0,93% e circa 67 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 83 milioni.

Intesa Sanpaolo: i requisiti Srep 2024

Intesa Sanpaolo è finito sotto la lente dopo che la banca ha reso noto i livelli di SREP validi a partire dal 1 gennaio 2024.

In particolare, i requisiti sono i seguenti: 9.32% a livello di CET1 ratio e 12.9% a livello di Total Capital Ratio, includendo il combined buffer.

Il requisito patrimoniale a livello di CET1 è più alto rispetto a quello dello scorso anno di 44 punti base, per via dell’incremento dell’O-SII buffer comunicato nei giorni scorsi da Banca d’Italia.

Questo ha più che compensato una diminuzione della P2R dall’1,72% all’1,50% a livello di total capital.

Un dato che gli analisti di Equita SIM leggono positivamente e che giudicano ragionevole alla luce dell’ottimo esito dello stress test.

Con un CET1 pari al 13,6% alla fine del terzo trimestre del 2023, il buffer sul requisito patrimoniale è superiore a 425 punti base.

La SIM milanese mantiene la view bullish su Intesa Sanpaolo, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 3,6 euro.