A dispetto dell'andamento negativo del Ftse Mib che, pur avendo recuperato dai minimi intraday ha chiuso in rosso, si è conclusa in rialzo la seduta di Intesa Sanpaolo, il migliore oggi nel settore bancario.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un frazionale calo dello 0,02%, oggi ha mostrato qualche incertezza nella prima parte della giornata, per poi imboccare la via dei guadagni.

Intesa Sanpaolo in maglia rosa tra le banche

A fine seduta Intesa Sanpaolo si è fermato a ridosso dei top di giornata, a 1,9696 euro, con un vantaggio dell'1,28% e oltre 78 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 109 milioni.

Intesa Sanpaolo sale in controtendenza sul Ftse Mib, grazie ad alcuni acquisti dell'ultimo minuto scattati in vista dell'appuntamento i domani.

Domani la trimestrale: le attese di Equita SIM

Il gruppo guidato da Carlo Messina, infatti, presenterà tra poche ore i conti del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno.

Guardando agli ultimi tre mesi, Equita SIM si aspetta un utile netto di 800 milioni di euro, ricavi in calo del 9% su base trimestrale a 4,9 miliardi di euro e un utile operativo pari a 2,3 miliardi di euro.

Il net interest income è visto a 2,2 miliardi di euro, in aumento del 5% trimestre su trimestre, supportato dal rialzo della curva dei tassi.

A livello di commissioni, al netto della stagionalità trimestrale, gli esperti della SIM milanese si aspettano una buona tenuta delle fee bancarie tradizionali, a fronte invece di un rallentamento delle commissioni da investimento.

Gli analisti ipotizzano invece una debole contribuzione da trading, alla luce dell’elevata volatilità dei mercati nel trimestre.

Sotto la linea operativa, Equita SIM ritiene che anche per il terzo trimestre il costo del rischio sottostante si sia confermato su livelli contenuti, tuttavia non esclude che Intesa Sanpaolo possa considerare prudentemente maggiori accantonamenti e coprire ulteriormente le esposizioni in Russia.

Complessivamente gli analisti si aspettano quindi un costo del rischio in area 60 punti base, mentre sul fronte del capitale le attese sono per un CET1 in leggero calo rispetto al 12,5% del secondo trimestre di quest'anno, per l'impatto legato all'aumento dello spread sulla riserva FVOCI.

Intesa Sanpaolo: Equita SIM rivede le stime

Equita SIM fa sapere che se il terzo trimestre dovesse essere coerente con le sue attese, Intesa Sanpaolo raggiungerebbe la parte bassa della guidance, vale a dire un utile netto superiore a 3 miliardi di euro nell’ipotesi di passaggio a Stage 3 della maggior parte dell’esposizione alla Russia.

Questo darebbe quindi maggiore visibilità sul raggiungimento della parte alta della forchetta.

In attesa dei dati ufficiali, gli analisti di Equita SIM rivedono leggermente le stime 2022-2024, alzando la bottom line 2022 da 3,9 a 4,1 miliardi di euro, dopo aver incrementato il margine di interesse del 4% e ridotto gli accantonamenti per perdite su crediti del 2%.

Gli esperti incrementano marginalmente le stime 2023-2024, con una significativa revisione del margine di interesse, compensata da minori commissioni e, prudentemente, maggiori accantonamenti per perdite su crediti.

Nessuna modifica alla strategia suggerita per Intesa Sanpaolo, con la conferma del rating "buy" e del prezzo obiettivo a 2,7 euro.

Banca Akros vede una trimestale in frenata

Anche Banca Akros caldeggia l'acquisto del titolo, con un target price a 2,5 euro, in vista della trimestrale che dovrebbe mostrare una frenata su base annua.

Gli analisti non vedono in ogni caso un deterioramento della qualità degli attivi e stimano che la guidance di utile netto per quest'anno sia confermata.