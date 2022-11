Quest'ultima seduta della settimana prosegue in calo per Intesa Sanpaolo che al pari degli altri bancari non riesce a sintonizzarsi con la positiva impostazione del Ftse Mib.

Intesa Sanpaolo frena dopo sei rialzi di fila

Il titolo, reduce da ben sei giornate consecutive in rialzo, dopo aver guadagnato ieri poco più di un punto percentuale, ha tentato di spingersi in avanti anche oggi, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Negli ultimi minuti Intesa Sanpaolo si presenta a 2,164 euro, con un calo dello 0,6% e oltre 91 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 112 milioni.

Intesa Sanpaolo penalizzato da Spread e tassi BTP in salita

Insieme agli altri bancari, anche Intesa Sanpaolo risente dei segnali negativi che arrivano dal mercato obbligazionario dopo l'euforia della vigilia.

Lo Spread BTP-Bund dopo il netto calo di ieri torna a salire e si presenta ora a 204,02 punti base, con un rialzo del 2,08%.

Male i BTP che ai forti acquisti della vigilia vedono seguire qualche vendita, con il rendimento del decennale in rialzo del 2,2% al 4,178%.

Intesa Sanpaolo: HSBC e Morgan Stanley alzano il target price

Tanto basta per offrire il pretesto a qualche presa di beneficio su Intesa Sanpaolo che tira il fiato dopo i progressi messi a segno nelle ultime sedute.

Il titolo è stato oggetto di grande attenzione da parte delle banche d'affari che all'unisono si sono espresse in termini positivi, con innumerevoli revisioni verso l'alto della valutazione.

Proprio ieri gli analisti di HSBC hanno deciso di confermare la raccomandazione "buy" su Intesa Sanpaolo, con un prezzo obiettivo alzato da 2,8 a 3 euro.

Sempre ieri, Morgan Stanley ha reiterato il rating "overweight", ossia sovrappesare, con un target price incrementato da 2,7 a 3 euro.

La banca USA fa sapere che Intesa Sanpaolo è la sua top pick nel settore e si aspetta che il motore della crescita per il prossimo anno sia il net interest income. Per quest'ultimo gli analisti puntano a una crescita di circa il 20% su base annua nel 2023.

Intesa Sanpaolo: la view di Barclays, UBS e Societè Generale

Lo stesso rating "overweight" di Morgan Stanley è assegnato a Intesa Sanpaolo da Barclays, con un fair value ritoccato da 2,3 a 2,5 euro.

I colleghi di Societè Generale da una parte rinnovano l'invito ad acquistare il titolo e dall'altra aumentano il prezzo obiettivo da 2,1 a 2,3 euro.

Analoga la mossa di UBS che su Intesa Sanpaolo ha una raccomandazione "buy", con un target price aumentato da 2,4 a 2,6 euro.

Intesa Sanpaolo: per BofA può salire di quasi il 50%

Infine, a indicare la valutazione più alta al momento è Bank of America che suggerisce di comprare il titolo, con un fair value rivisto leggermente all'insù da 3,1 a 3,2 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 48% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.