Intesa Sanpaolo è il migliore tra i bancari alla vigilia dei numeri del secondo trimestre previsti in chiaroscuro. I broker però non hanno dubbi.

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in buon rialzo per Intesa Sanpaolo che, dopo aver guadagnato oltre un punto percentuale ieri, continua a calamitare gli acquisti.

Intesa Sanpaolo sale e batte gli altri bancari

Il titolo negli ultimi minuti si presenta a 1,712 euro, con un vantaggio del 2,03% e oltre 97 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 126 milioni.

Intesa Sanpaolo mostra una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib e sfoggia la migliore performance nel settore bancario, approfittando anche dei buoni segnali che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund cala dell'1,68% a 244,82 punti base e gli acquisti sui BTP favoriscono un calo dei tassi, con il rendimento del decennale in caduta del 4,03% al 3,28%.

Intesa Sanpaolo: domani la trimestrale. Cosa prevede il consensus

Intesa Sanpaolo intanto finisce sotto la lente in vista dell'evento in agenda domani, quando il gruppo presenterà i conti del secondo trimestre.

Il consenso elaborato a Bloomberg, per il periodo in esame prevede un utile netto di 1,01 miliardi di euro, a fronte di un fatturato pari a 5,08 miliardi, mentre il margine di interesse è stimato a 1,99 miliardi di euro e gli accantonamenti per perdite su crediti dovrebbero attestarsi a 804,3 milioni.

Intesa Sanpaolo: le attese di Equita SIM sui conti

Gli analisti di Equita SIM stimano per il secondo trimestre di Intesa Sanpaolo un net interest income pari a 2 miliardi di euro, in rialzo dell'1% trimestre su trimestre, un utile netto in calo del 4% a 1 miliardo di euro e un utile operativo pari a 2,5 miliardi di euro, con un cost-income a un eccellente 51%.

Sul fronte del capitale, gli analisti si aspettano un CET1 in area 12,5%, contro il 13,6% del primo trimestre, considerando l’impatto da buyback di circa 100 punti base, la presenza di venti contrari regolamentari e l’andamento dello spread.

Intesa Sanpaolo: Equita dice buy e vede margine di rialzo del 60%

In attesa dei dati ufficiali del gruppo, la SIM milanese mantiene una view bullish su Intesa Sanpaolo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 2,7 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 60% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Intesa Sanpaolo: la view di UBS e di Bca Akros

A scommettere sul titolo è anche UBS che invita ad acquistare, con un target price rivisto di recente da 2,7 a 2,2 euro.

La banca elvetica si aspetta un risultato contrastato per il fatturato del secondo trimestre di Intesa Sanpaolo, con un CET1 pari al 12,5%.

Indicazioni bullish anche da Banca Akros che sul titolo ribadisce il rating "buy", con un fair value a 2,5 euro.

Con riferimento ai conti del secondo trimestre in arrivo domani, gli analisti vedono un utile netto in calo a circa 1 miliardo di euro, per via di una performance operativa più debole e di maggiori svalutazioni dei crediti legate all'esposizione verso Russia e Ucraina.

Previsto segno meno anche per i ricavi totali che sono stimati in contrazione del 3,7% a 4,99 miliardi di euro.

Il margine di interesse è visto piatto su base annua, mentre le commissioni nette dovrebbe essere impattate dalle turbolenze del mercato e dovrebbero riportare una flessione dl 5,7% a 2,24 miliardi di euro.