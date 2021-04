Essere un investitore di successo non richiede un QI stratosferico, informazioni privilegiate o fortuna. Al contrario, ciò che è necessario è un solido quadro intellettuale per prendere decisioni, combinato con la capacità di evitare che le emozioni lo rovinino. Nel libro "The Intelligent Investor", Benjamin Graham presenta una tale struttura, insieme alla logica che aiuta a tenere le emozioni sotto controllo.

In "The Intelligent Investor", Benjamin Graham presenta una tale struttura insieme alla logica che aiuta a tenere le emozioni sotto controllo. Senza dubbio la sua strategia d'investimento è stata una di quelle di maggior successo negli ultimi cento anni.

I record impressionanti, non solo di Graham stesso, ma anche di numerosi suoi discepoli sono impossibili da ignorare. Tra questi, la stella più brillante è Warren Buffett che, al 7 aprile 2021, risulta essere il sesto uomo più ricco del mondo dopo Mark Zuckerberg, con un patrimonio di 99.6 miliardi di dollari.

Warren Buffett si riferisce a questo libro come "di gran lunga il miglior libro sugli investimenti mai scritto". Magari è un po' di parte, essendo stato allievo di Graham, ma ha ragione da vendere. Vediamo di presentare, a nostro parere, gli spunti più importanti e riflessivi che si possono attrarre dal libro.

Spunto numero 1: incontriamo Mr. Market

Immaginate di possedere una parte di un business che avete pagato 1.000 dollari. Ogni giorno, una certa persona bipolare chiamata Mr. Market viene a casa bostra con un'opinione su quanto vale la vostra parte di quel business. Inoltre, si offre di comprare la vostra quota o di vendervene un'altra su quella base.

La storia ha dimostrato che l'opinione di Mr. Market su quanto valga la vostra parte dell'azienda può essere pura follia. Per esempio, nel marzo 2000 ha stimato il valore della vostra quota a 2.600 dollari. Solo un anno dopo, nel marzo 2001, pensava che essa valesse appena 500 dollari. Anche se il reddito della società è aumentato del 50% e il profitto è aumentato del 20% durante lo stesso periodo.

Dovreste lasciare che questo tizio decida quanto valgono i vostri 1.000 dollari di interessi in quell'azienda? Certo che no!

Uno dei principi fondamentali di Graham è che un'azione non è solo un simbolo di ticker combinato con un cartellino del prezzo, è un interesse di proprietà in un business. E poiché Mr. Market non è sempre razionale, il valore sottostante dell'azienda può differire dal prezzo che è disposto a pagare per essa. Infatti, spesso è sopravvalutato o sottovalutato, perché Mr. Market diventa facilmente troppo ottimista o, al contrario, troppo pessimista.

Graham consiglia di investire solo se ci si sente a proprio agio a tenere il titolo in futuro senza vedere i prezzi fluttuanti che Mr. Market presenta. Ma, per l'investitore che riesce a mantenere il sangue freddo, Mr. Market presenta una grande possibilità di fare soldi, perché non vi costringe a concludere un affare con lui, vi presenta semplicemente l'opportunità di farlo. Dovreste essere felice di vendere a lui quando offre prezzi ridicolmente alti, e allo stesso modo, dovreste essere felice di comprare da lui quando vi presenta degli affari.

Dobbiamo considerare che, all'epoca in cui Graham scrisse questo libro, la gente era molto meno bombardata da notizie, previsioni, quotazioni azionarie e così via rispetto a oggi. Negli anni '70, Mr. Market arrivava forse una volta al giorno, insieme al giornale del mattino. Oggi, vuole fare affari con noi ogni volta che apriamo il telefono. Il che significa, in media, più di 100 volte al giorno.

Solo perché Mr. Market vi fa visita più spesso, non significa che dovete commerciare con lui più frequentemente di quanto si doveva fare negli anni '70. Se non vi presenta un'offerta che soddisfa i vostri standard, ignoratelo ed andate avanti con la vostra giornata.

Spunto numero 2: investire come un investitore difensivo.

Ci sono due tipi di investitori secondo Graham - quello difensivo (o passivo) e quello intraprendente (o attivo).

La maggior parte delle persone sono più adatte alla strategia difensiva, poiché il tempo che sono disposte a dedicare agli investimenti è limitato. L'investitore difensivo dovrebbe creare un portafoglio con un misto di obbligazioni e azioni, diciamo 50% azioni e 50% obbligazioni.

Si noti che quanto si dovrebbe dedicare a ciascuna categoria di attività dipende dalla propria situazione di vita e dalla differenza attuale nel rendimento medio delle azioni rispetto alle obbligazioni.

Bisogna ripristinare questa allocazione una o due volte all'anno, in modo che se le azioni costituiscono improvvisamente il 60% del portafoglio rispetto al solo 40% di obbligazioni, si possono vendere le azioni e comprate le obbligazioni, fino a ripristinare il 50/50.

Bisognerebbe investire una quantità fissa di capitale a intervalli regolari. Per esempio, subito dopo aver ricevuto lo stipendio. Questo processo si chiama dollar-cost averaging, e permetterà un prezzo medio equo di azioni e obbligazioni. Soprattutto, assicurerà che non concentriate i vostri acquisti nel momento sbagliato.

Per la componente azionaria del portafoglio, l'investitore difensivo dovrebbe mirare alle seguenti 8 caratteristiche:

Diversificazione nelle aziende in cui investe. Da 10 a 30 aziende dovrebbero essere adeguate. Inoltre, assicuratevi di non essere sovraesposti a un singolo settore. Le aziende dovrebbero essere grandi, il che equivale a generare più di 100 milioni di dollari di vendite annuali. Dopo l'inflazione, questa cifra equivale a circa 700 milioni di dollari in valore odierno. Cercare aziende che sono finanziate in modo conservativo. Una tale azienda ha un cosiddetto "rapporto corrente" di almeno il 200%. Questo significa che le sue attività correnti sono almeno il doppio delle sue passività correnti. Il dividendo dovrebbe essere stato pagato agli azionisti per almeno gli ultimi 20 anni. Nessun deficit di guadagno negli ultimi dieci anni. Almeno il 33% di crescita dei guadagni negli ultimi dieci anni. Questo si traduce in una crescita conservativa del 2,9% annuo. Non pagare troppo per le attività. Il prezzo dell'azione non dovrebbe essere superiore a 1,5 volte il suo valore patrimoniale netto. Il valore patrimoniale netto può essere calcolato sottraendo le passività della società dalle sue attività. Non strapagare (neanche) i guadagni. Non lasciare che il rapporto p/e sia superiore a 15 quando si usano gli ultimi 12 mesi di guadagni.

Un'alternativa oggi è investire in un fondo indice, che per definizione avrà rendimenti simili alla media del mercato.

Se vi accontentate di un rendimento medio attraverso i vostri investimenti, vi bastano questi due primi elementi. Tuttavia, se avete sete di qualcosa di più, dovrete considerare anche...

Spunto numero 3: investire come un investitore intraprendente.

Poiché è così facile per l'investitore difensivo ottenere il rendimento medio del mercato, sembrerebbe una cosa semplice battere il mercato. Basta dedicare un po' più di tempo agli investimenti rispetto agli investitori medi, giusto?

Essere un investitore intraprendente, e battere il mercato, è molto più impegnativo, come suggerisce una tale logica. Richiede pazienza, disciplina, voglia di imparare e molto tempo.

Molti professionisti e investitori privati non sono adatti a questo mindset. È più facile cadere vittima delle quotazioni di Mr. Market di quanto si possa immaginare.

Basta ascoltare queste due dichiarazioni dei primi anni 2000, all'apice della bolla delle dot-com, fatte dai capi stratega degli investimenti di 2 grandi fondi comuni:

"E' un nuovo ordine mondiale...". "Vediamo la gente scartare tutte le aziende giuste, con tutte le persone giuste, con le visioni giuste, perché il loro prezzo delle azioni è troppo alto". "Questo è il peggior errore che un investitore possa fare".

"Il mercato azionario è più rischioso oggi che due anni fa solo perché i prezzi sono più alti? La risposta è no!"

Ma la risposta è sì! Naturalmente, entrambe le affermazioni si sono rivelate costose per gli investitori che hanno messo i loro soldi in questi fondi.

Poiché i profitti che le aziende possono guadagnare sono finiti, anche il prezzo che l'investitore intelligente dovrebbe essere disposto a pagare per queste aziende deve essere finito.

Il prezzo è veramente un fattore importante per l'investitore intraprendente. Proprio come il mercato tende a sopravvalutare le aziende quando sono cresciute velocemente o sono affascinanti per qualche altra ragione, tende a sottovalutare quelle con uno sviluppo insoddisfacente. L'investitore intelligente dovrebbe quindi cercare di evitare il più possibile i cosiddetti "titoli di crescita". Perché?

Semplicemente perché la decisione di investimento si basa relativamente di più sui guadagni futuri, e i guadagni futuri sono meno affidabili delle valutazioni attuali. Se invece riesci a trovare un'azienda che è valutata meno del suo capitale circolante netto, essenzialmente non paghi nulla per tutte le attività fisse, come edifici, macchinari, avviamento, ecc.

Il capitale circolante netto può essere calcolato sottraendo le passività totali dalle attività correnti. Tali aziende si sono dimostrate veramente redditizie durante la carriera di investimento di Graham. Sfortunatamente sono rare oggi, eccetto durante i duri mercati ribassisti.

Fortunatamente, Graham suggerisce un ulteriore metodo per trovare investimenti per l'investitore intraprendente. Questi criteri sono simili a quelli che gli investitori difensivi dovrebbero usare, ma i vincoli sono meno rigidi, permettendo all'investitore intraprendente di considerare più aziende. Si noti che non c'è alcun vincolo per quanto riguarda la dimensione dell'azienda.

Inoltre, una certa diversificazione dovrebbe essere applicata, ma il numero di aziende detenute non è scolpito nella pietra per l'investitore attivo.

Nell'analizzare una società, l'investitore intraprendente dovrebbe anche studiare i rapporti finanziari annuali. Graham ha scritto un intero libro su questo argomento chiamato "L'interpretazione dei bilanci". Bisognerebbe parlare di più di questo, per cui ci riserviamo di farlo in un'altra occasione.

Spunto numero 4: insistere su un margine di sicurezza.

C'è un rischio che nessuna attenta considerazione può veramente eliminare: il rischio di sbagliare. È possibile, tuttavia, minimizzare questo rischio. Per farlo, bisogna insistere che ogni investimento che si faccia abbia un "margine di sicurezza".

Come detto prima, il prezzo e il valore di un'azienda non sono sempre gli stessi. Quando il prezzo è al massimo due terzi del suo valore calcolato, l'investitore ha trovato un'azienda con sufficiente margine di sicurezza.

Non costruireste una nave che affonda se vi salgono a bordo 31 vichinghi, se sapete che sarà regolarmente usata per trasportarne 30. Né dovreste investire in azioni che pensate valgano, diciamo, 31 dollari se attualmente sono quotate a 30 dollari.

Può darsi che il vostro calcolo sia sbagliato. Nel primo caso, un gruppo di vichinghi arrabbiati (e bagnati) potrebbe darvi la caccia. Nel secondo, potreste rimandare la tua libertà finanziaria di un paio d'anni. Non so quale situazione considereremmo peggiore: usate i margini di sicurezza!

Una formula usata nel libro può dare qualche dritta su quale sia il valore di un'azienda, e quindi anche se può essere comprata con un margine di sicurezza.

Valore = guadagni correnti (normali) x 8,5 + 2 x tasso di crescita annuale previsto.

Il tasso di crescita dovrebbe essere uguale al tasso di crescita annuale previsto degli utili per i prossimi 7-10 anni. Si noti che possiamo usare la formula anche al contrario, per risalire a quanto queste aziende devono crescere nei prossimi 7-10 anni perché i prezzi delle azioni di oggi siano razionali.

Spunto numero 5: rischio e ricompensa non sono sempre correlati.

Secondo la teoria accademica, il tasso di rendimento che un investitore può aspettarsi deve essere proporzionale al grado di rischio che è disposto ad accettare. Il rischio è quindi misurato come la volatilità dei rendimenti dell'investimento, cioè quanto si è discostato storicamente dal suo valore atteso. Graham non è d'accordo con questa affermazione.

Invece, sostiene che il prezzo e il valore delle attività sono spesso scollegati. Pertanto, il rendimento che un investitore può aspettarsi è una funzione di quanto tempo e sforzo porta nella sua ricerca di trovare beni a buon mercato.

Il rendimento minimo va all'investitore difensivo (o passivo), mentre il massimo va all'investitore intraprendente che esercita la massima intelligenza e abilità.

Considerate questo esempio: Sono le 4:00 del mattino e siete usciti a bere per le strade di Mosca con i vostri amici. Decidete che è troppo presto per tornare in albergo, e quindi finite nelle parti più oscure della città. In un bar particolarmente ambiguo venite avvicinati da un uomo che vi chiede: "Volete fare un gioco?"

"Beh, certo, i giochi sono divertenti!" risponde il vostro amico meno sobrio e più coraggioso. L'uomo mette davanti a voi un revolver, che è caricato con un solo proiettile. "Ti do 10.000 dollari se hai il coraggio di spararti un colpo alla testa: giochiamo alla roulette russa". Il tuo amico ubriaco allunga la mano per prendere la pistola, ma tu lo fermi. "Penso che questa volta passeremo" informi educatamente l'uomo. "Lo immaginavo" risponde lui ... "Che ne dici di 100.000 dollari per due colpi?"

Ora, questa storia rappresenta il modo accademico di chiedere una ricompensa potenziale più alta per correre un rischio maggiore. Nella prima offerta, avreste ricevuto 10.000 dollari con un rischio del 16,7% di farvi saltare il cervello. Nella seconda offerta, la ricompensa è di 100.000 dollari perché il rischio di farvi un buco in testa è aumentato al 33,3%. Sembra logico, giusto? Ma investire nel mercato azionario non deve essere necessariamente così.

Ricordate che prezzo e valore non sono la stessa cosa. Quando comprate un'azienda a 60 centesimi di dollaro, avete una grande ricompensa potenziale e un basso rischio. Inoltre, se riuscite a trovare un'altra azienda che potete comprare a 40 centesimi di dollaro, avete trovato una migliore ricompensa potenziale, combinata con un rischio ancora più basso.

Come potrebbe qualcuno sano di mente sostenere che sia più rischioso comprare un dollaro al prezzo di 40 centesimi che comprare un dollaro a 60 centesimi, solo perché la ricompensa potenziale è più alta?

Rapido riassunto dei cinque spunti:

In primo luogo il mercato tende ad essere troppo ottimista e troppo pessimista di tanto in tanto. Non lasciate che questo influenzi quello che pensate sia il vero valore dei vostri beni. Invece, vedila come un'opportunità di business, dove hai a che fare con una persona che non ha idea di quello che sta facendo!

In secondo luogo, l'investitore difensivo dovrebbe optare per un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni, dove la categoria delle azioni consiste principalmente in emissioni a basso prezzo.

In terzo luogo, l'investitore intraprendente dovrebbe anche puntare su azioni che mostrano tendenze di prezzo più basse. Se riesce a trovare una società che viene scambiata al di sotto del suo capitale netto, potrebbe aver trovato il suo El Dorado.

Il quarto insegnamento è che l'investitore intelligente dovrebbe insistere su un margine di sicurezza quando acquisisce un'attività.

E infine, la lezione numero 5 è che rischio e ricompensa non sono necessariamente correlati.