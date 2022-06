Inwit ha spiccato il volo prima del week-end, puntellato soprattutto dalla notizia del suo ingresso nella Ftse4Good Index Series, ma non solo.

Brillante chiusura di settimana per Inwit che ieri è salito per la terza seduta di fila, mostrando una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Inwit spicca il volo sul Fte Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre un punto percentuale venerdì scorso, è scattato in avanti ieri, archiviando le contrattazioni a 9,974 euro, con un rally del 4,46% e vivaci volumi di scambio, visto che a fine seduta sono transitate sul mercato oltre 1,7 milioni di azioni, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni paria circa 1,1 milioni.

Inwit per la prima volta nella Ftse4Good Index Series

Inwit ha fatto il pieno di acquisti dopo che il titolo entra per la prima volta nella Ftse4Good Index Series, l'indice gestito da Ftse Russell, che classifica le aziende globali in termini di pratiche ambientali, sociali e di governance.

Gli indici Ftse4Good, secondo quanto si legge in una nota, sono utilizzati da un'ampia gamma di operatori di mercato per creare e valutare fondi di investimento responsabili e altri prodotti.

Ftse4Good ha riconosciuto l'impegno di Inwit nell'integrazione delle pratiche Esg all'interno della strategia aziendale e l'accelerazione data dall'implementazione del piano di sostenibilità.

A dare man forte agli acquisti su Inwit ieri hanno contribuito anche le positive indicazioni dalle banche d'affari.

Inwit: Bank of America avvia copertura con rating buy

Gli analisti di Bank of America Global Research hanno deciso di riavviare la copertura su Inwit con una raccomandazione "buy".

La banca USA ha richiamato l'attenzione in particolare sulla fiducia mostrata dal management in occasione dlla Tmt conference organizzata da Bank of America.

Inwit: la view di Mediobanca e di Banca Akros

A puntare su Inwit è anche Mediobanca Securities che proprio ieri ha ribadito la sua strategia bullish.

Gli analisti hanno confermato la raccomandazione "outperform" sul titolo, con un prezzo obiettivo a 12,75 euro.

Rating e target sono stati ribaditi sulla scia della notizia relativa all'ingresso di Inwit nella Ftse4Good Index Series.

Buone notizie anche da Banca Akros che, sempre ieri, ha rinnovato l'invito ad accumulare Inwit in portafoglio con un fair value a 11,3 euro.

Commentando l'inserimento del titolo nella Ftse4Good Index Series, gli analisti parlano di una notizia positiva, pur evidenziando che l'impatto della stessa non è quantificabile.

Secondo gli esperti di Banca Akros, l'ingresso di Inwit in questo indice, aumenta l'appeal del titolo per gli investitori focalizzati sui principi Esg.