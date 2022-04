La seduta di ieri si è conclusa in negativo anche per Inwit che ha rivisto il segno meno dopo due giornate consecutive in salita.

Inwit in calo, ma meno del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre mezzo punto percentuale giovedì scorso, si è fermato ieri poco sotto la parità.

A fine giornata Inwit è stato fotografato a 10,435 euro, con un calo dello 0,38%, più contenuto di quello del Ftse Mib, e oltre 1,4 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 1,5 milioni.

Il titolo ieri è finito sotto i riflettori di Equita SIM in vista dei risultati del primo trimestre che saranno diffusi il prossimo 5 maggio.

Inwit: le attese di Equita SIM sui conti del 1° trimestre

Gli esperti stimano ricavi in rialzo del 9% a 207 milioni di euro nei primi tre mesi dell'anno, grazie al carry-over dei nuovi PoPs dei trimestri precedenti, al contributo delle DAS e l’acquisto dei ripetitori nelle motorways.

La SIM milanese stima i new tenants in aumento del 4% rispetto agli ultimi tre mesi del 2021, con TIM/Vodafone sostanzialmente stabili poco sotto i 700 new tenants e gli OLOs in leggera crescita poco oltre i 400 grazie ai FWAs.

L’EBITDA margin è atteso stabile al 91%, con un EBITDA in rialzo del 9% a 188 milioni di euro, mentre gli analisti si attendono un ulteriore miglioramento dell’EBITDA after lease, con un incremento del 13% a 140 milioni di euro.

Inwit: cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Sull'intero 2022 gli analisti di Equita SIM confermano le stime grazie al carry-over dei PoPs dei trimestri precedenti ed alla riduzione dei tempi di fatturazione dei nuovi PoPs.

Nei prossimi trimestri è attesa un’accelerazione dei PoPs da parte di TIM/Vodafone per raggiungere la stima degli analisti di 51.900 PoPs a fine anno, con un aumento di 5.900 PoPs anno su anno.

Equita SIM evidenzia che Inwit offre una buona protezione contro l’inflazione, senza esposizione ai costi all’energia elettrica.

Inwit: fondamentale l'accelerazion dei PoPs

Secondo gli analisti rimane fondamentale l’accelerazione dei PoPs per confermare la crescita dei ricavi al 2023, con un tasso composto annuo di crescita del 9%. Infine, gli esperti ritengono esserci un appeal speculativo perché ha poco senso per Vodafone controllare due società di torri.

Inwit: Equita SIM conferma view bullish

Vantage Tower tratta con un multiplo enterprise value/EBITDaL 2023 di 24 volte, contro le 20 volte dell’EBITDaL di Inwit.

In attesa dei dati ufficiali che saranno diffusi dal gruppo il prossimo 5 maggio, gli analisti di Equita SIM non cambiano idea sul titolo e ribadiscono la loro view bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 12,1 euro.