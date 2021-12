Iren frena in quest'ultima seduta dell'anno, con il focus sull'accordo preliminare siglato per l'acquisizione dell'80% di Alegas.

A circa un'ora dalla chiusura delle contrattazioni odierne, la seduta si conferma in calo per Iren che mostra più debolezza del Ftse Italia Mid Cap e occupa la penultima posizione nel paniere di riferimento.

Iren frena dopo la chiusura di ieri sulla parità

Il titolo già ieri aveva tirato il fiato, mostrando un atteggiamento cauto e chiudendo gli scambi sulla parità, dopo ben cinque sessioni consecutive in rialzo.

Quest'oggi Iren ha provato a spingersi ina vanti, salvo puoi muoversi a passo di gambero e ampliare progressivamente le perdite, presentandosi negli ultimi minuti a ridosso dei minimi intraday.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 2,644 euro, con un calo dell'1,05% e oltre 370mila azioni passate di mano fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 1,5 milioni.

Iren: accordo per l'acquisizione dell'80% di Alegas

Iren perde terreno dopo che ieri la società ha siglato un accordo preliminare per l’acquisizione dell’80% di Alegas S.r.l., società messa in vendita da AMAG ed attiva nella provincia di Alessandria, area territoriale di riferimento di IREN.

L'acquisizione della partecipazione, secondo quanto si legge in una nota, consentirà al gruppo Iren di incrementare il proprio portafoglio clienti rafforzando la propria presenza in Piemonte, sviluppando una campagna commerciale che favorirà la vendita di prodotti e servizi legati alla riduzione dei consumi negli edifici e la mobilità elettrica.

Alegas ha un portafoglio di 43mila clienti, di cui 36mila nel gas e 7mila nell’elettrico e nel 2021 è stimato registri un EBITDA di 1,6 milioni di euro.

Iren pagherà 16,7 milioni di euro per l’80% della società, cioè un enterprise value di 27,6 milioni di euro per il 100%.

La società ritiene che grazie alle azioni commerciali, al cross- selling, allo sviluppo di clienti ed alle sinergie di processo ottenibili il risultato di Alegas possa più che raddoppiare nei prossimi anni.

Il prezzo pagato per cliente è pari a 640 euro, cioè nella fascia alta dei deals storici chiusi nel settore, ma allineato alle ultime operazioni concluse.

Iren: Equita SIM commenta l'ultima mossa

Equita SIM evidenzia che il multiplo sull’EBITDA risulta elevato e cioè pari a 17 volte, ma essendo Alegas nell’area territoriale di riferimento del gruppo, le sinergie attese risultano più visibili seppure significative, più che raddoppiare l’EBITDA.

Il multiplo implicito enterprise value/EBITDA scenderebbe quindi attorno alle 8 volte, cioè un livello sicuramente più ragionevole.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Iren ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 3,5 euro.

Iren al vaglio di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato il rating "add", con un target price a 3,2 euro.

Con riferimento alla piccola acquisizione nell'energy retail, gli analisti segnalano che la transazione è in linea con la strategia del gruppo di consolidare la sua presenza nella aree di riferimento, ma si aspettano un impatto marginale sui numeri del gruppo.