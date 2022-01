Avvio di settimana senza infamia e senza lode per Iren che dopo due cali di fila si è fermato a ridosso della parità, rimanendo indietro rispetto al Ftse Italia Mid Cap.

Iren poco mosso dopo due cali di fila

Il titolo, dopo aver ceduto oltre un punto percentuale venerdì scorso, ha terminato le contrattazioni intorno ai valori close del giorno precedente.

Iren si è fermato a 2,6 uro, con un frazionale rialzo dello 0,08% e oltre 1,5 milioni di azioni passate di mano fino ad ora, sostanzialmente in linea con la media degli ultimi 30 giorni.

Iren: rilevante acquisizione nel settore rinnovabili

Iren non ha dato vita a particolari reazioni dopo che la società ha annunciato la conclusione di un accordo con European Energy, per l’acquisizione del 100% di Puglia Holding Srl, proprietaria del più grande impianto fotovoltaico in Italia per 103 MW e di un impianto in via di realizzazione per 18,5 MW.

Il totale acquisito è quindi di 121,5 MW per un enterprise value di 166 milioni di euro.

L’accordo include anche l’accesso alla pipeline di European Energy per un totale di 437,5MW distribuiti in Lazio, Sicilia e Puglia, di cui 38,8MW già autorizzati, con la possibilità per IREN di investire nei progetti tramite diritti concordati.

Iren: per Equita è una buona operazione. Ecco perchè

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratta di una buona operazione, in primis perchè la dimensione dell’impianto è notevole e consente ad Iren di entrare nel mercato rinnovabile con una size interessante, considerando l’accesso alla pipeline di European Energy, il totale per Iren raggiunge i 600MW, di cui 437 in pipeline, rispetto al target di 2200 MW annunciato a piano.

In secondo luogo, escludendo la pipeline, l’acquisizione avviene a circa 1,35 milioni/MW o 11 volte l’enterprise valu/Ebitda che gli analisti ritengono ragionevole per degli assets nuovi.

Da segnalare l'entrata in funzione nel 2019 e nel 2021 con tariffa incentivante sul 50% delle produzioni per 20 anni.

L’acquisizione permette inoltre l'accesso ad una pipeline rilevante di progetti, assumendo un valore nel diritto all’implementazione dei progetti di circa 50mila/MW, il multiplo di acquisizione scenderebbe a 1,18 milioni/MW o 9,6 volte l’enterprise value/EBITDA.

Infine, considerando la tariffa "feed-in" per il 50%, gli analisti ritengono che su questa componente l’impianto non sia soggetto ad interventi di claw back, come ipotizzato per gli impianti solari più vecchi legati al conto energia.

Iren: il giudizio di Equita SIM e di Intesa Sanpaolo

Il giudizio sull’operazione di acquisto è quindi positiva secondo Equita SIM, i cui analisti attendono maggiori dettagli da parte della società sull’ammontare di incentivo percepito e sulle caratteristiche degli accordi per la pipeline di sviluppo.

Immutata intanto la view positiva su Iren, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 3,5 euro.

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che ieri ha reiterato il rating "add" e un target price a 3,2 euro.

Con riferimento all'acquisto del più grande parco fotovoltaico d'Italia, gli analisti parlano di un'operazione avvenuta leggermente a premio rispetto ai multipli di settore.