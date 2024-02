Italgas debole. Ecco l’ultima iniziativa del Regolatore

Tra le blue chip che oggi si muovono in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Italgas.

Italgas cala dopo il rialzo di ieri

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo dello 0,2%, oggi ha mostrato da subito debolezza.

Mentre scriviamo, Italgas passa di mano a 5,075 euro, con un calo dello 0,68% e oltre 1,1 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,7 milioni.

Italgas: Arera avvia consultazione su procedure semplificazione gare gas

Il titolo è oggetto di attenzione dopo che Arera ha avviato una consultazione sulle procedure di semplificazione delle gare gas.

In particolare, l’iniziativa ha come obiettivo la riunificazione in un unico procedimento da sottoporre all’Autorità per le osservazioni sui valori di rimborso e sui documenti di gara.

Tra gli obiettivi c’è anche la semplificazione della verifica degli scostamenti Vir-Rab sulle porzioni di rete degli enti locali e ulteriori semplificazioni per gli iter già avviati, sempre in tema di scostamenti dei valori Vir-Rab.

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’iniziativa del Regolatore è sicuramente positiva perché cerca di accelerare le procedure di valutazione degli scostamenti VIR/RAB. Agli esperti però pare agire soprattutto sulla parte di processo che riguarda l’Autorità stessa, mentre i problemi principale sono legati ai tempi degli enti locali e delle stazioni appaltanti per l’avvio e lo svolgimento delle gare e successivamente alla durata dei ricorsi post gara.

Italgas: la view di Equita SIM

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Italgas ribadisce la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 6 euro.