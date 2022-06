Italgas ha ritrovato la retta via dopo quattro sedute di fila: focus sul nuovo business plan.

Il buon rialzo messo a segno ieri dal Ftse Mib ha contagiato anche Italgas che è riuscito a ritrovare la via dei guadagni.

Italgas rimbalza dopo 4 sedute in rosso

Reduce da quattro giornate consecutive in flessione, dopo aver chiuso la sessione di martedì con un ribasso di quasi un punto percentuale, il titolo ha recuperato terreno ieri.

Italgas si è fermato a 5,45 euro, con un vantaggio dell'1,21% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato quasi 2,4 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,5 milioni.

Il titolo è rimasto più indietro rispetto alle altre utility e ha mostrato meno forza relativa rispetto al Ftse Mib dopo la presentazione del nuovo piano industriale 2022-2028.

Italgas: cosa prevede il nuovo piano industriale

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il piano Italgas prevede investimenti ed acquisizioni ben superiori alle loro stime al 2028 e cioè 8,6 miliardi di euro contro i 6,9 miliardi previsti dagli esperti, inclusa l’acquisizione di DEPA.

Gli investimenti nella rete in Italia (maintenance, Sardegna e digitalizzazione) sono pari a 4,4 miliardi di euro al 2028, contro i 4,2 miliardi attesi dalla SIM milanese e i 5,2 miliardu nel precedente piano, per maggiori investimenti nella digitalizzazione della rete.

Il piano prevede inoltre maggiori investimenti in Grecia, dove si arriva a 1,8 miliardi di euro rispetto agli 1,6 miliardi attesi dagli analisti e soprattutto un contributo inferiore da Gare ed M&A pari a 1,9 miliardi di euro, rispetto agli 1,2 miliardi inclusi nel modello di Equita SIM, con un approccio conservativo.

Infine, il piano include 500 milioni di euro di investimenti fra efficienze e Water distribution, non inclusi nelle stime di Equita SIM.

La guidance sull’EBITDA 2022 è superiore alle aspettative e cioè fra 1-1,03 miliardi di euro, senza DEPA, contro 1 miliardo messo in conto dagli esperti, mentre i capex a 750 milioni sono in linea con le stime.

Migliore la posizione finanziaria netta attesa fine anno a 5,9 miliardi di euro post acquisizione di DEPA, contro la stima di Equita SIM pari a 6,2 miliardi.



Il tasso annuo di crescita composto della RAB al 2028 è del 6,4% a 12,6 miliardi di euro, contro il 5% stimato da Equita SIM e un cagr dell’EBITDA dell'8,8% a 1,8 miliardi di euro, in confronto agli 1,43 miliardi stimati da Equita SIM.

Italgas: la politica del dividendo. Il commento di Equita SIM

La politica del dividendo non è stata modificata e si ferma al 2023 con un tasso annuo di crescita composto minimo della cedola del 4% rispetto al 2019 o un payout del 65%.

Per Equita SIM si tratta di indicazioni superiori al 2022 e gli analisti riteniamo per le maggiori efficienze e di crescita superiore legata alle efficienze e alla crescita non regolata.

Non cambia intanto la strategia della SIM milanese che su Italgas mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 6,2 euro.

Italgas: la view di Intesa Sanpaolo

Cauti anche i colleghi di Intesa Sanpaolo che sul titolo hanno una raccomandazione "hold" e un target price a 6,2 euro.

Gli analisti fanno notare che il nuovo piano industriale di Italgas conferma il percorso strategico del gruppo nel segmento della distribuzione del gas, con gli asset greci che offrono prospettive di crescita maggiore rispetto all'Italia in questo momento.