Un finale di settimana decisamente euforico per Italgas che ieri ha messo a segno la migliore performance nel settore utility, registrando uno dei rialzi più alti nal paniere delle blue chips.

Italgas corre, tra i migliori del Ftse Mib

Dopo aver chiuso la sessione di giovedì con un calo di un punto e mezzo percentuale, Italgas ieri ha fatto il pieno di acquisti.

Il titolo è stato fotografato al close a 5,585 euro, con un rally del 4% e volumi di scambio molto elevati, visto che sono transitate sul mercato oltre 3,3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 1,5 milioni.

Italgas: i punti chiave del nuovo piano industriale

Italgas ha continuato a catalizzare l'attenzione del mercato dopo che mercoledì scorso il gruppo ha presentato il piano industriale 2022-2028.

Gli analisti evidenziano che i punti principali del business plan sono i capex e le acquisizioni pari a 8,6 miliardi di euro, contro i 6,9 miliardi attesi, grazie ad un maggiore contributo previsto da gare gas ed M&A e 0,5 miliardi di euro in Energy Efficiency e Water distribution.

I capex tecnici nella rete scendono, come atteso, da 5,3 a 4,5 miliardi, contro i 4,2 miliardi stimati da Equita SIM ed includono 600 milioni di euro per contatori digitali per l’idrogeno a fine piano.

In Grecia il business plan prevede 800 milioni di euro di investimenti per il raddoppio dei punti di riconsegna. Nel 2022, Italgas negozierà col Regolatore i capex 2023-26.

Italgas: focus su Rab ed Ebitda

Nell’energy efficiency saranno investiti 350 milioni di euro in M&A con un EBITDA previsto oltre i 40 milioni nel 2025 ed un target molto aggressivo di 90 milioni nel 2028.

Il tasso composto annuo di crescita della RAB è atteso al 6,4%, rispetto al 5% stimato da Equita SIM, mentre il leverage dovrebbe toccare il picco nel 2022.

Ben superiore alle attese è il tasso composto annuo di crescita dell’EBITDA pari al 12% al 2025 e 9% al 2028, grazie al consolidamento di Depa, a 60 punti base di incremento dell’Allowed Wacc, al contributo delle gare gas e dell’energy efficiency.

La politica del dividendo non è stata modificata, con un payout del 65% al 2023, mentre la guidance di EBITDA 2022 è leggermente superiore alle stime a 1-1,03 miliardi di euro.

Italgas: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che aggiusteranno le stime per la migliore guidance 2022 e la crescita sottostante dell’EBITDA al 2025, leggermente superiore alle attese.

Nel lungo termine gli esperti continuano a ritenere che il driver principale di crescita per Italgas siano le gare gas, mentre la visibilità sull’utilizzo dell’idrogeno nella rete di distribuzione gas rimane bassa.

Equita SIM mantiene una view cauta su Italgas, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 6,2 euro.

Italgas promosso da Intesa Sanpaolo

Buone notizie da Intesa Sanpaolo che ha deciso di riservare una promozione al titolo, con un cambio di rating da "hold" ad "add" e un target price a 6,2 euro.

Secondo gli analisti, il nuovo piano del gruppo sia sostenuto dalla visibilità degli utili, grazie alla regolamentazione, agli asset recentemente acquisiti in Grecia e al solido piano di spese per investimenti focalizzato sulla trasformazione digitale, sulla transizione energetica e sulla sicurezza in un contesto in evoluzione.

Bullish anche la view di Mediobanca Securities che su Italgas ha un rating "outperform" con un fair valu ritoccato da 6,5 a 6,4 euro.