Brillante s seduta ieri per Italgas che ha conquistato la vetta del Ftse Mib all'indomani dei conti del secondo trimestre e dei primi tre mesi dell'anno.

Italgas scatta in avanti sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver avviato la settimana sulla parità, ha fatto il pieno di acquisti ieri, fermandosi a 5,44 euro, con un rialzo del 2,93% e oltre 1,67 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,42 milioni.

Italgas: i conti del secondo trimestre

Italgas ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in rialzo del 4% a 99 milioni di euro, mentre i ricavi sono saliti del 7%.

L'Ebitda ha riportato un incremento del 3% a 263,2 milioni di euro al pari dell'ebit che si è attestato a 154,1 milioni.

Le spese per investimenti sono scese del 9% a 195 milioni di uro e l'indebitamento netto è stato pari a 5,033 miliardi.

Italgas: Equita SIM commenta la trimestrale

Equita SIM evidenzia che l'EBITDA del secondo trimestre è stato leggermente migliore delle stime, grazie a maggiori premi per minori perdite di rete ed un capital gain di 3 milioni di euro. Sempre positivo il trend dei costi regolati in calo del 5% grazie alla digitalizzazione.

Bottom line in rialzo del 4% anche grazie ad un capital gain di 3 milioni di euro, mentre il calo dei capex è da ricondurre principalmente al termine degli investimenti in Sardegna.

Il closing di DEPA atteso a settembre, mentre la guidance 2022 di EBITDA è stata confermata a 1-1,03 miliardi di euro, ma l’obiettivo è la parte alta del range.

Italgas non vede impatti dalla crisi del gas perché i suoi principali clienti sono i grandi retailers (Eni, local utilities, Enel, Edison, etc) e non vede rischi per le forniture di gas.

Italgas: analisti rivedono le stime

Gli analisti di Equita SIM decidono di migliorare la stima di EBITDA 2022-2023 del 2% per minori opex, un migliore trend degli altri ricavi regolati ed un RAB deflator 2023 al 4.5%, rispetto al 2,7% prcedente.

Sul 2024 gli esperti migliorano l’Allowed Wacc di 50 punti base al 6% e alzano i capex 2023 di 80 milioni di euro.

I capex al 2028 di Equita SIM rimangono inferiori ai target della società, non includendo gli investimenti nei digital meters per l’idrogeno.

Le stime 2022- 2026 migliorano del 3% a livello di EBITDA e del 4%-5% di utile netto, mentre la stima di dividendo 2022 è confermata, ed è migliorata del 4% quella relativa al 2023-2024.

Italgas: Equita SIM resta cauta. Ecco perchè

La SIM milanese conferma il target a 6,2 euro, spiegando che il titolo è cheap e tratta con un multiplo prezzo-utili 2023 di 11 volte, uno yield del 5.9% ed un premio enterprise value/RAB del 13%.

Gli analisti ribadiscono una visione neutrale, con una raccomandazione "hold", perché ritengono che il driver principale di crescita siano le gare gas, sulle quali la visibilità è ancora bassa, come non è visibile il futuro utilizzo dell’idrogeno nella rete.

Gli obiettivi della UE di taglio dei consumi di gas di lungo termine sono un rischio per i distributori di gas, vista la potenziale riduzione dei clienti sulla rete.