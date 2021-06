[Come iniziare a fare trading con 200€] Scopri ORA come anche tu puoi iniziare a guadagnare dal trading iniziando con sole 200€ , senza rischiare un euro di più!

Chiusura senza infamia e senza lode ieri per Italgas che dopo tre sedute consecutive in rialzo si è fermato a ridosso della parità.

Il titolo, dopo aver guadagnato mezzo punto percentuale in avvio di settimana, ieri ha terminato le contrattazioni a 5,632 euro, con un frazionale calo dello 0,04% e oltre 1,6 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,26 milioni.

Italgas presenta il nuovo piano industriale: focus sui capex

Italgas non ha dato vita a particolari reazioni dopo la presentazione ieri del piano strategico 2021-2027.

Nel dettaglio sono previsti capex sulla rete, centralizzati e digitalization pari a 5,2 miliardi di euro dai precedenti 4,9 miliardi, contro i 4,6 miliardi stimati da Equita SIM, grazie a 1,4 miliardi di euro di capex nella digitalizzazione, che invece gli esperti stimavamo ridursi.

Per M&A e gare gas Italgas stima capex per 2,4 miliardi di euro, invariati rispetto al precedente piano e superiori alla stima di Equita SIM di 1,6 miliardi di euro.

Gli investimenti attivati dalle gare sono pari a circa 600 milioni di euro, contro gli 800 milioni nel precedente piano industriale.

Inoltre, vengono indicati in 300 milioni di euro gli investimenti in altre attività (Energy efficiency e Water distribution), non inclusi nelle stime degli analisti.

Da segnalare che i capex e le acquisizioni complessive sono pari a 7,9 miliardi di euro nel periodo 2021-2027 rispetto ai 6,2 miliardi attesi dalla SIM milanese (maggiori capex su digitalization, M&A e gare ed altre attività).

La RAB cagr è stimata quindi al 6,3% al 2027 rispetto al 4,5% messo in conto dagli analisti e l’EBITDA cagr al 2027 è il 7% a 1,6 miliardi di euro rispetto al 4% al 2027.

Italgas: confermata politica dei dividendi

La politica dei dividendi non è stata modificata ed arriva al 2023 con un payout del 65% ed un tasso annuo medio di crescita composto del dividendo minimo del 4% nel periodo 2019-2023, in linea con le stime di Equita SIM.

Le guidance sul 2021 sono superiori alle previsioni: EBITDA +3% a 1 miliardo di euro ed EBIT +4% a 560-580 milioni, con capex operativi a 850-900 milioni di euro rispetto agli 830 milioni di euro attesi.

Italgas: Equita apprezza il piano ma resta cauta

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di indicazioni superiori alle attese, soprattutto grazie ai maggiori capex guidati principalmente dalla digitalization della rete, necessaria anche per favorire lo sviluppo ei green gas.

Non cambia intanto la view cauta su Italgas, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 6 euro.

Italgas sotto la lente di Banca Akros e Intesa Sanpaolo

Bullish invece il giudizio di Banca Akros che consiglia di aggiungere il titolo in portafoglio, con un target price a 6 euro.

Gli analisti hanno definito positivo i target del nuovo piano industriale di Italgas e in linea con le aspettative.

Intesa Sanpaolo da parte sua evidenzia che il business plan conferma i pilastri strategici del precedente ed estende i target di crescita.

Immutata la view positiva su Italgas, con una raccomandazione "add" e un fair value a 6,1 euro.