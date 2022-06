Italgas è reduce da tre sessioni in calo, con l'attenzione rivolta ora al nuovo business plan in arrivo. Le previsioni degli analisti.

Non c'è due senza tre e così anche la seduta di ieri si è conclusa con il segno meno per Italgas che ha perso terreno appunto per la terza giornata consecutiva.

Italgas in rosso da tre sedute. Pesa anche andamento BTP e Spread

Dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un ribasso di circa tre punti e mezzo percentuali, il titolo ieri si è fermato a 5,43 euro, con un calo del 2,51% e oltre 1,3 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,47 milioni.

Italgas si è difeso leggermente meglio del Ftse Mib, ma ha accusato una delle peggiori performance tra le utility.

Il titolo ha indubbiamente risentito non solo della negatività di Piazza Affari, ma anche dei pessimi segnali arrivati dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si è fermato a 246,6 punti base, con un rally del 5,34%, mentre il rendimento del decennale ha sfondato la soglia del 4%, fotografato al close al 4,093%, con un'impennata del 6,84%.

Italgas: domani il nuovo piano industriale. I principali drivers

Italgas intanto resta sotto la lente in vista dell'appuntamento di domani, quando la società alzerà il velo sul nuovo piano industriale 2022-2028.

Gli analisti di Equita SIM spiegano che i principali drivers del business plan sono quattro, il primo dei quali è rappresentato dal closing di DEPA atteso nella seconda metà di quest'anno.

Italgas stima spese per investimenti per 1 miliardo di euro al 2030, di cui il 70% entro il 2026, per raddoppiare i punti di riconsegna.

Italgas definirà col regolatore il piano di capex nel 2022. Sarà un passaggio cruciale alla luce degli obiettivi del REpowerEu, che prevede un significativo taglio dei consumi di gas naturale.

Gli analisti di Equita SIM stimano un piano di investimenti inferiore per DEPA,ossia di 550 milioni di euro al 2026, con 800 milioni di euro al 2026.

Il secondo driver è la digitalizzazione della rete, che sarà in gran parte completata nel 2022, così come la metanizzazione della Sardegna.

Gli analisti di Equita SIM stimano in Italia 4,2 miliardi di euro di investimenti al 2028, rispetto ai 5,2 miliardi di euro nel piano 2021-2027.

Quanto al terzo driver, gli analisti evidenziano che il piano 2021-2027 prevedeva il picco delle gare nel 2023-2024, con 2,2 miliardi di euro di capitale netto investito da Italgas.

Equita SIM assume un ulteriore rinvio delle gare, con picco nel 2026-2028, e un capitale impiegato molto più basso.

Infine, un quarto driver è dato dai risparmi dei costi, grazie alla digitalizzazione della rete. Gli analisti ipotizzano una riduzione media dei costi dell'1,9% fino al 2024.

Italgas: Equita SIM rivede stime. Confermati rating e target

Gli analisti di Equita SIM rivedono le stime di EBITDA che salgono del 7% medio al 2025 e quelle di utile netto del 9%, con le previsioni sul dividendo migliorate in media del 7%.

Il target price è confermato a 6,2 euro, perché l’aumento delle stime, il deflatore RAB previsto più elevato e il Wacc atteso in crescita di 40 punti base nel 2025, sono compensati dal Wacc più alto al 4% al 2030 e al 4,6% sul lungo termine.

Gli esperti della SIM milanese confermano una view neutrale su Italgas, con una raccomandazione "hold" invariata, perché l'acquisto di DEPA è positivo, in quanto la penetrazione del gas in Grecia è bassa.