Italgas: focus su alcuni rumor. Analisti restano cauti

Italgas: avrebbe una call sul 20% di Toscana Energia

Secondo Quotidiano Energia, in seguito alle richieste dell’Antitrust nell’ambito della creazione della nuova Multiutility della Toscana, a fine dicembre sarebbe stato siglato un accordo fra Alia, società di servizi ambientali toscana, e la stessa Toscana Energia, che concede a Italgas un'opzione d'acquisto sul 20,6% di Toscana Energia detenuto dal Comune di Firenze.

Italgas: i dettagli sulla call

La call si attiverebbe solo in caso di "interferenza concorrenziale" all’interno degli Atem in sovrapposizione fra Italgas e la nuova multiutility della Toscana in occasione delle gare per la distribuzione gas.

Equita SIM spiega ancora che la call potrà essere esercitata da marzo 2025, oppure anticipatamente entro 30 giorni dalla pubblicazione di un eventuale bando di gara in un Atem in sovrapposizione.

Italgas si è impegnata a sottoporre all’approvazione del proprio Cda entro il 28 febbraio 2023 la stipulazione del contratto di opzione.

Il provvedimento Antitrust prevederebbe dopo la fusione per creare la Multiutility Toscana un tavolo di negoziazione con Italgas per definire una call-put option anche sul 10,4% detenuto da Publiservizi in Toscana Energia.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che Toscana energia ha registrato un EBITDA 2021 di 104 milioni di euro, un debito netto di 460 milioni e RAB stimata di 900 milioni circa.

Italgas detiene il 49% della società e secondo Equita SIM, la possibilità di crescere fino all’80% sarebbe positiva per il gruppo, con opportunità di investimento nel core-business.

Confermata intanto la view cauta su Italgas, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 6,1 euro.