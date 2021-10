Italgas ieri è sceso per la seconda seduta di fila dopo i conti del terzo trimestre: ecco la view delle banche d'affari.

Anche la seduta di ieri si è conclusa in rosso per Italgas che già mercoledì aveva perso terreno, cedendo mezzo punto percentuale dopo cinque sessioni consecutive in rialzo.

Italgas in rosso per la seconda seduta di fila

Ieri Italgas ha terminato le contrattazioni a 5,524 euro, con una flessione dell'1,78% e circa 2,5 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,5 milioni.

Italgas: i conti del secondo trimestre

Italgas due giorni fa ha presentato i conti del terzo trimetre, chiuso con un utile netto in rialzo del 6% a 98 milioni di euro, a fronte di un fatturato in salita del 3% a 341 milioni di euro.

L'Ebitda ha riportato un incremento del 2,4% a 260 milioni di euro e l'Ebit del 4% a 152 milioni.

La posizione finanziaria netta è negativa per 5,057 miliardi di euro.

Italgas: focus Equita su conference call. Spunti chiave

Per gli analisti di Equita SIM i risultati del terzo trimestre di Italgas sono in linea con le attese.

Quanto ai principali spunti emersi dalla conference call, gli analisti evidenziano che le gare gas sono state rimandate ulteriormente, perciò il piano strategico dovrà essere rivisto.

Sul fronte M&A, la società si aspetta una maggiore attività dai piccoli operatori, perchè avranno margini sempre più sotto pressione per della regulation che applica un fattore di efficienza (x factor) del 6% annuo.

È confermata la guidance di debito a fine anno sotto i 5 miliardi di euro, con un costo del debito inferiore all’1% e una duration di circa 7 anni.

Per quanto riguarda gli altri ricavi, la società ritiene di avere spazio di crescita nell’efficienza energetica, con potenziali contratti per 150 milioni di euro.

Il TAR della Campania ha respinto il ricorso presentato da Italgas contro l’assegnazione dell’Atem di Napoli a 2i Rete gas. La società impugnerà la sentenza al Consiglio di Stato.

E’ attesa l’inclusione del gas nella tassonomia europea, mentre il closing dell’acquisizione di Depa in Grecia è prevista per fine anno.

Italgas: una buona e una cattiva notizia

Gli analisti di Equita SIM giudicano positivamente l’ingresso di Italgas nel mercato greco, con 8%-10% di accrescimento potenziale sull’utile netto 2022-2023.

Al contrario, il rinvio delle gare gas è negativo. Rimane da verificare quali misure applicherà il governo (novità nel decreto concorrenza), perché le gare sono il principale trigger dell’equity story di Italgas.

Non cambia intanto la view cauta di Equita SIM che sul titolo ha una raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 6,2 euro.

Italgas: la view di Intesa Sanpaolo e di Mediobanca

Bullish la view di Intesa Sanpaolo che consiglia di aggiungere Italgas in portafoglio, con un prezzo obiettivo a 6,4 euro.

Per gli analisti la trimestrale del gruppo è allineata alle stime e sulla buona strada per raggiungere i target di quest'anno.

Anche i colleghi di Mediobanca Securities ritengono i dati in linea con le previsioni, evidenziando in particolare un utile netto rettificato in crescita di oltre il 10% principalmente grazie alla crescita organica e ai guadagni di efficienza.