Brillante seduta ieri per Italmobiliare che si è messo in evidenza tra le azioni a media capitalizzazione.

Italmobiliare in rally

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre mezzo punto percentuale mercoledì, ha fatto il pieno di acquisti ieri.

A fine sessione Italmobiliare è stato fotografato a 30,45 euro, con un rally del 4,46% alimentato da forti volumi di scambio, visto che sono passate di mano oltre 20mila azioni, quasi il doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 11mila.

Il titolo ieri è stato comprato a piene mani nel giorno in cui si è riunita l'assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2021.

Italmobiliare: ok assemblea a dividendo e buy-back

E' inoltre arrivato il disco verde alla distribuzione di un dividendo ordinario di 0,7 euro per azione e di un dividendo straordinario di 0,7 euro.

Entrambe le cedole saranno messe in pagamento l'11 maggio prossimo, con data stacco due giorni prima, il 9 maggio.

L'assemblea ha inoltre rinnovato il piano di buy-back da realizzare entro 18 mesi dalla data della riunione assembleare, fino a un massimo di 1 milione di azioni e per un esborso massimo di 32 milioni di euro.

Italmobiliare: i motivi del total return NAV al 70%

Italmobiliare, sempre ieri, è stato oggetto di analisi da parte di Equita SIM, i cui analisti hanno evidenziato che dal 2016, quando è decollata la nuova strategia di investimento, il total return del NAV per azione è stato del 70%, inclusi dividendi e cancellazione di azioni, principalmente per due motivi.

Uno è la crescita di Caffè Borbone: da quando Italmobiliare ha rilevato la maggioranza nel 2018, le vendite sono salite di 1,7 volte e l'EBITDA di 4 volte.

L'altro motivo è il rilancio di Tecnica: dall’ingresso di Italmobiliare le vendite sono salite del 26% e l'EBITDA di 1,5 volte.

Ciononostante, lo sconto sul NAV resta molto elevato, pari al 41%, probabilmente per l’attuale incertezza macroeconomica, ma trascura l’esecuzione degli ultimi anni.

Italmobiliare: focus sui principali asset

Quanto ai principali asset, per Caffè Borbone gli analisti di Equita SIM proiettano un cauto 2022-2023, ipotizzando che il prezzo del caffè rimanga alto, ma resta forte il potenziale di espansione all’estero, replicando il successo ottenuto in Italia.

Quanto a Tecnica, dopo 3 anni di recupero gli analisti prevedono un’ulteriore crescita nel 2022, con ricavi in rialzo del 15% ed EBITDA del 28%, sulla base di un solido portafoglio, sapendo che la raccolta dei primi mesi dell’anno tipicamente genera il 70%/80% del fatturato annuo.

Per Santa Maria Novella la SIM milanese prevede ulteriore crescita con nuove aperture e rafforzamento del business estero.

Nel 2021 è quasi tornata alle vendite pre-pandemia, con 30 milioni di euro rispetto ai 31 milioni precedenti.

Italmobiliare: per Equita è buy per diversi motivi

Buy confermato per Italmobiliare alla luce dell'elevato sconto sul NAV, del positivo andamento gestionale dei principali asset, del potenziale upside di Caffè Borbone e Santa Maria Novella, per l’espansione all’estero, per la prevalenza di asset in settori difensivi con prospettive di crescita e per la solida struttura finanziaria (0.4bn=18% del NAV).

Equita SIM ha incrementato il target price del 5% a 43 euro, principalmente per Tecnica.

Secondo gli analisti un’accelerazione della rotazione di portafoglio aiuta a restringere lo sconto sul NAV.

Per esempio l’IPO di Tecnica aiuterebbe, essendo il primo caso di ciclo di investimento completo del nuovo corso.