Iveco Group colpito dai sell. Quali strategie seguire ora?

Brutta giornata per Iveco Group che dopo cinque rialzi di fila è stato bersagliato dalle vendite, accusando una delle peggiori performance nel paniere delle blue chip.

Iveco Group sotto scacco

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un lieve rialzo dello 0,21%, oggi ha accusato un duro colpo.

A fine sessione, Iveco Group si è fermato a 11,375 euro, con un affondo del 3,15% e volumi di scambio intensi, visto che sono transitate sul mercato oltre 4,3 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,1 milioni.

Il titolo è stato colpito dalle prese di profitto, malgrado la trimestrale diffusa venerdì scorso che ha superato le attese degli analisti.

Iveco Group: confermata guidance 2024 per business industriale

Il management di Iveco Group ha confermato le guidance 2024 per il business industriale, con vendite attese in flessione del 4% e un Ebit adjusted in calo del 7%-1% a 790-840 milioni di euro, con un free cash flow di 350-400 milioni di euro, nonostante il primo trimestre più forte delle attese, la revisione al rialzo delle prospettive del mercato LCV in Europa nel 2024, che rappresenta il 30% del fatturato di gruppo, solo in parte compensato da un outlook più conservativo dell’America Latina negli heavy truck, a causa di maggior cautela sugli heavy truck nel secondo semestre.

Iveco Group: il commento e la strategia di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM confermano le loro stime a livello operativo nella fascia medio/bassa del range delle guidance, ritenendo godano di buona visibilità, in attesa di maggiori dettagli sull’andamento degli ordini per i nuovi model Year 2024, il cui contributo inizierà a diventare evidente nel secondo semestre del 2024.

Gli esperti non escludono una performance migliore in particolare per il contributo della divisione Difesa, ma anche Truck.

Anche considerando pension liabilities e factoring, i multipli enterprise value sono a forte sconto rispetto ai competitors.

Non cambia la view di Equita SIM che su Iveco Group ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 17 euro.

Iveco Group: anche Deutsche Bank dice buy

Buone notizie anche da Deutsche Bank che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price a 14 euro, dopo il forte inizio d’anno per Iveco Group, evidenziando il messaggio più costruttivo sui veicoli leggeri rispetto a quello di Daimler.

Iveco Group: Bank of America taglia il target

Lo stesso rating “buy” è stato reiterato da Bank of America, con un fair value ritoccato verso il basso da 21 a 20 euro.

La banca USA ha definito forte la trimestrale di Iveco Group, ma ha ridotto le stime sul 2025 di circa il 2% per tenere conto di minori previsioni sul comparto degli autobus.

Iveco Group: Mediobanca alza il fair value

Si sono mossi in direzione opposta i colleghi di Mediobanca Research che hanno incrementato il prezzo obiettivo da 14,3 a 15,1 euro, con una raccomandazione “neutral”.

Sulla scia della trimestrale migliore delle stime, gli analisti hanno alzato le stime sull’Ebit industrial del 6% per il 2024 e del 10% quelle di utile netto.