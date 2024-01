Iveco Group sale ancora dopo l’accordo con Basf

Iveco Group ha annunciato di aver scelto Basf come partner per il riciclo delle batterie dei veicoli elettrici.

Un’altra seduta tutta in salita per Iveco Group che anche oggi ha guadagnato terreno, chiudendo in positivo per la terza giornata di fila.

Iveco Group in rialzo per la terza seduta consecutiva

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di oltre due punti percentuali, anche oggi si è spinto in avanti.

A fine seduta, Iveco Group è stato fotografato a 9,538 euro, con un rialzo del 2,45% e circa 1,5 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

Iveco Group sceglie Basf come partner

Iveco Group ha continuato a guadagnare terreno dopo che il gruppo ha reso noto di aver scelto il gruppo tedesco Basf, quale primo partner per il riciclo delle batterie a ioni di litio dei veicoli elettrici del gruppo.

Come spiegato dalla società in una nota, l’obiettivo di Iveco Group è quello di aumentare la durata delle batterie, riducendo allo stesso tempo il loro impatto ambientale.

Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, l’accordo annunciato da Iveco Group è parte della strategia di economia circolare del gruppo, volta ad aumentare la vita delle batterie e ridurre il loro impatto ambientale complessivo.

Confermata la view bullish su Iveco Group, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 11,9 euro.

Iveco Group: cauti gli analisti di Mediobanca Research

Meno ottimisti i colleghi di Mediobanca Research, che sul titolo mantengono fermo il rating “neutral”.

Gli analisti non vedono un impatto rilevante dalla notizia dell’accordo con Basf, pur evidenziando che è in linea con la strategia di economia circolare di Iveco.