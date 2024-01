Iveco Group ancora giù. Nuovo contratto con Atac

Iveco Group sotto la lente dopo la nuova commessa arrivata da Atac per più di 400 autobus elettrici.

L’andamento positivo mostrato oggi dal Ftse Mib non riesce a trainare tutte le blue chip e tra quelle che si muovono in controtendenza troviamo anche Iveco Group.

Iveco Group in calo per la quarta seduta di fila

Il titolo, dopo aver ceduto quasi due punti percentuali ieri, arretra oggi per la quarta sessione di fila, presentandosi negli ultimi minuti a 9,148 euro, con una flessione dell’1,1% e circa 950mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

Iveco Group: commessa da Atac per oltre 300 mln di euro

Iveco Gruop viaggia ancora in rosso, malgrado le novità annunciate ieri dalla società, da cui si è appreso della firma di un contratto con Atac da oltre 300 milioni di euro, per la fornitura di 411 autobus elettrici a batteria.

Iveco Group: la view di Mediobanca

Gli analisti di Mediobanca Research parlano dio una notizia positiva per il gruppo, anche se l’impatto è limitato sui numeri.

Non cambia la strategia degli esperti, che mantengono una view improntata alla cautela, con una raccomandazione “neutral”.

Iveco Group: la view di Intesa Sanpaolo

Ben diverso il giudizio di Intesa Sanpaolo, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price a 11,9 euro.

In merito alla commessa annunciata ieri da Iveco Group, gli analisti evidenziano che si tratta del più grande contratto per business elettrici in Italia finora conseguito dal gruppo.

A detta di Intesa Sanpaolo, la commessa è un'ulteriore conferma della buona raccolta ordini per il segmento bus.