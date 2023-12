Iveco Group si aggiudica un nuovo contratto

A dispetto dell’andamento debole del Ftse Mib, che si mantiene ancora poco al di sotto della parità, la seduta odierna si conferma in positivo per Iveco Group, che si piazza tra i migliori del Ftse Mib.

Iveco Group tra i migliori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri quasi un punto percentuale, riesce a fare un po’ meglio oggi, presentandosi negli ultimi minuti a 8,024 euro, con un rialzo dell’1,06% e circa 1 milione di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

Iveco: nuovo contratto per la divisione bus

La divisione bus di Iveco Group ha siglato un altro contratto per la fornitura di 153 nuovi autobus elettrici e la loro manutenzione per 10 anni per l’Azienda Trasporti Milanesi.

Il valore del contratto è di oltre 120 milioni di euro, con le prime consegne sono previste nel corso del primo trimestre del 2025, per essere completate entro giugno 2026.

Equita SIM evidenzia che la dimensione del contratto rappresenta circa il 10% del fatturato annuo della divisione bus e rappresenta un’ulteriore conferma della buona raccolta ordini della divisione bus che recentemente ha annunciato l’aggiudicazione di una commessa in Brasile del valore di circa 580 milioni di euro e una nei Paesi Bassi che gli esperti stimano inferiore a 50 milioni di euro.

Confermata la view bullish di Equita SIM, che su Iveco Group ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 13,5 euro.

Iveco Group: anche Intesa Sanpaolo dice buy

Buone notizie anche da Intesa Sanpaolo che, sempre oggi, hanno rinnovato l’invito ad acquistare il titolo, con un target price a 11,9 euro.

Gli analisti ricordano che Iveco Group è uno dei fornitori chiave di Atm e a loro dire il nuovo contratto rappresenta un'ulteriore conferma della buona raccolta ordini per il segmento bus, anche se con un impatto relativamente limitato date le dimensioni del contratto, pari a meno dell'1% dei ricavi su base annua.