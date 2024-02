Iveco Group è salito per la quinta seduta consecutiva, muovendo in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

A Piazza Affari prosegue il buon momento per Iveco Group che anche oggi ha guadagnato terreno, salendo per la quinta seduta consecutiva.

Iveco Group in rialzo per la quinta seduta di fila

Dopo aver archiviato la giornata di ieri con un vantaggio di quasi un punto percentuale, il titolo anche oggi si è spinto in avanti, muovendosi in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

A fine sessione, Iveco Group si è presentato a 9,95 euro, con un lieve progresso dello 0,38% e oltre 1,8 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 2,2 milioni.

Iveco Group amplia la partnership con Hyundai

Il titolo si è messo ancora in evidenza dopo che Hyundai e Iveco hanno siglato un accordo di fornitura per un veicolo commerciale leggero, tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate, completamente elettrico a marchio IVECO destinato al mercato europeo, basato sulla piattaforma globale di Hyundai “eLCV” (electric Light Commercial Vehicles) e che verrà lanciato a settembre.

Hyundai produrrà il veicolo cabinato a marchio IVECO per l’Europa, primo modello di questa nuova piattaforma destinato all’esportazione, e Iveco si farà carico della sua distribuzione.

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’annuncio è positivo in quanto amplia la gamma di prodotti nel segmento in cui Iveco è leader a livello europeo, col Daily che parte da 3,5 tonnellate, mentre non è attualmente presente con veicoli da 2,5 a 3,5t, ma gli esperti ritengono che l’impatto quantitativo sia modesto, in attesa di maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche.

Equita SIM resta in attesa di annunci di maggior rilevanza, per esempio approvvigionamenti congiunti che potrebbero generare significativi risparmi di costo, all’interno del memorandum of understanding siglato nel marzo 2022 che finora ha portato allo scambio di alcune tecnologie e alcuni prodotti.

Gli analisti della SIM milanese non cambiano idea su Iveco Group, confermando la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 13 euro.

Iveco Group sotto la lente di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo, che oggi ha reiterato l’invito ad acquistare, con un target price a 11,9 euro.

Commentando l’accordo siglato tra Iveco Group e Hyundai, gli analisti parlano di un’intesa pienamente in linea con la strategia del gruppo e non escluderebbero ulteriori partnership nel breve-medio termine.