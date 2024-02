Iveco Group pronto a dare i numeri: cosa aspettarsi?

La seduta odierna ha visto scattare il semaforo sul rosso anche per Iveco Group che, dopo due sessioni consecutive in rialzo, ha rivisto il segno meno.

Iveco Group in calo dopo due rialzi

Archiviata la sessione di ieri con un vantaggio di mezzo punto percentuale, il titolo oggi ha perso terreno fermandosi a 9,82 euro, con una flessione dello 0,95% e quasi 1,4 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,9 milioni.

Iveco Group: Equita SIM vede il rispetto della guidance 2023

Iveco Group domani alzerà il velo sui conti del quarto trimestre e dell’intero 2023, dai quali gli analisti di Equita SIM si aspettano il rispetto della guidance 2023.

Quest’ultima prevede un utile netto industriale pari a 2 miliardi di euro, mentre le vendite sono viste in aumento dell’8%-9% a 15,3-15,4 miliardi di euro.

Per l’Ebit si prevede un balzo in avanti dell’82%-89% a 770-800 milioni di euro.

Di fatto, raggiungendo l’adjusted ROS del 5%-5,2% nel 2023, viene anticipato di un anno l'obiettivo 2024 del piano industriale e viene superato il limite inferiore del target per il 2025.

Secondo Equita SIM, l’unica notizia negativa riguarda la svalutazione del peso argentino, che comunque non compromette il raggiungimento della guidance 2023.

Iveco Group: Equita SIM rivede le stime 2024-2025

Per l’esercizio 2024, gli analisti riducono le stime a livello operativo intorno a una singola cifra media, in prevalenza per il calo del business del mercato agricolo e delle costruzioni che è servito dalla divisione Powertrain oltre a tener conto delle già note indicazioni di Volvo sui volumi del mercato dei veicoli pesanti in Europa, che rappresentano il 30% del fatturato di Iveco.

Per il 2025, gli esperti alzano leggermente le stime, assumendo il contributo dei nuovi modelli lanciati di recente e ulteriori iniziative di taglio costi.

La stima di industrial adjusted EBIT margin, con un rialzo del 5% a 810 milioni di euro, resta all’estremo inferiore del range del vecchio piano.

Iveco Group: Equita SIM ritocca il target price

Sulla scia della revisione delle stime, gli analisti di Equita SIM hanno ridotto del 4% il target price di Iveco Group a 13 euro, confermando la view positiva con una raccomandazione “buy”.

Diversi i motivi alla base della strategia bullish, quali i multipli cheap, i benefici della nuova gamma completa di truck lanciata a novembre con l'obiettivo di ridurre il divario di prezzo rispetto ai concorrenti, l’attesa cessione/deconsolidamento del business dei veicoli antincendio, l’atteso annuncio di ulteriori collaborazioni con Hyundai e il nuovo piano industriale in programma il 14 marzo che gli analisti ritengono porti a una revisione al rialzo degli obiettivi, avendo anticipato di oltre un anno quelli del 2024-2025.

Pur non considerandolo lo scenario speculativo nella loro valutazione, gli analisti di Equita SIM restano dell’idea che rapporti più stretti con Hyundai (fusione o acquisizione di Iveco) genererebbero significativi benefici industriali ad entrambi.