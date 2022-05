Avvio di settimana negativo pr Landi Renzo che ieri ha vissuto una seduta sostanzialmente speculare a quella di venerdì scorso.

Landi Renzo: avvio di settimana negativo dopo il rialzo di venerdì

Il titolo prima del week-end ha messo a segno un rialzo di oltre due punti e mezzo percentuali, ma ieri è stato colpito dalle vendite, restituendo al mercato l'intero guadagno.

Lanzi Renzo è stato fotografato al close a 0,836 euro, con una flessione del 2,45% e quasi 190mila azioni passate di mano, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 172mila.

Landi Renzo: accordo dei soci di maggioranza con Itaca

La famiglia Landi, che detiene il 59,11% di Landi Renzo, attraverso le holding Girefin e Gireimm, e ITACA Equity, hanno sottoscritto venerdì scorso gli accordi definitivi relativi all’operazione di aumento di capitale che porterà ITACA Equity ad avere una quota di minoranza nel veicolo che controllerà Landi Renzo.

L’accordo, in continuità con quanto già annunciato, prevede tre passaggi chiave, il primo dei quali è rappresentato dalla costituzione di una Newco in cui Itaca verserà massimi 39,4 milioni di euro, mentre la famiglia Landi conferirà l’intera partecipazione detenuta in Landi Renzo e cederà pro soluto 18,1 milioni di euro di crediti finanziari verso la società.

Il CEO di Lanzi Renzo, Cristiano Musi, investirà 0,3 milioni di euro nella newco.

Il secondo passaggio è relativo alla sottoscrizione da parte della Newco della propria quota parte dell’aumento di capitale di Landi Renzo, nonché l’eventuale inoptato fino a massimi 50 milioni di euro.

Infine, l'accordo prevede il mantenimento della quota di controllo, superiore al 51%, da parte della famiglia Landi nella Newco e, indirettamente, in Landi Renzo.

La governance della NewCo e di Landi Renzo prevederà rappresentanti di Itaca, sempre in minoranza, nei consigli di amministrazione e nei Collegi sindacali.

La sottoscrizione pro-rata dell’investimento per complessivi massimi 39,4 milioni di euro verrà proposta ai soci di Itaca con Tamburi Investment Partners, principale azionista di ITACA, che ha assunto l’impegno a garantire per cassa l’intera quota di competenza della stessa.

Landi Renzo: approvato aumento di capitale. I dettagli

Inoltre, sempre venerdì l’assemblea degli azionisti di Landi Renzo ha approvato l’operazione di aumento di capitale che, come già annunciato, prevede fino a 60 milioni di euro con diritto di opzione.

L'operazione sarà da completarsi entro dicembre 2023 e il prezzo dell’aumento è minore tra 0,6 euro per azione (17% di sconto sul TERP calcolato sul prezzo di chiusura di venerdì) e il TERP calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi di borsa del titolo Landi Renzo nei 5 giorni precedenti la data di fissazione del prezzo, applicando uno sconto del 15%.

Non cambia nel frattempo la view di Equita SIM che su Landi Renzo mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,73 euro.