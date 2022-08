In uno scenario globale di rallentamento economico previsto per i prossimi trimestri, il settore della difesa si muove in controtendenza e rappresenta una fonte stabile di entrate.

In uno scenario globale di rallentamento economico previsto per i prossimi trimestri, il settore della difesa si muove in controtendenza e rappresenta una fonte stabile di entrate. I governi dei principali paesi del mondo, sono poco propensi a tagliare le spese militari, favorendo in questo modo la stabilità dei ricavi per le aziende operanti nel comparto. Considerata la complessità e delicatezza del business, gli attuali competitor operano in una sorta di oligopolio, rendendo molto difficile l'ingresso sul mercato di nuovi operatori. Alle attuali quotazioni, la società che analizziamo oggi offre un mix di dividendi elevati, forti potenziali di crescita per i prossimi anni e quota con uno sconto del 14% in borsa rispetto al valore intrinseco calcolato con il metodo del DDM (Dividend Discount Model). In aggiunta, questa azienda vanta un track record di 20 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, contribuendo alla crescita della rendita complessiva del nostro portafoglio.

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento particolarmente sostenuto da parte dei principali indici azionari americani, sulla scia delle pubblicazioni dei risultati migliori delle attese, relativi al secondo trimestre da parte delle grandi multinazionali quotate a Wall Street. In particolare, l'indice S&P500, ha guadagnato il 4,3% nelle ultime cinque sedute, registrando la migliore settimana da novembre 2020. In questo contesto, i nostri portafogli hanno messo a segno consistenti rialzi, con ben 12 titoli in crescita di oltre il 5%. Tra questi, spicca Chevron Corp, quotato sul Nyse con simbolo CVX, con un guadagno di +13,6% nella settimana, portando a +41,7% il progresso da inizio anno, sulla scia dei risultati record registrati nell'ultimo trimestre, grazie al forte aumento del prezzo del petrolio. In aggiunta alle brillanti performance, la società vanta un eccezionale track record con ben 35 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. Nonostante i rialzi, il titolo offre attualmente un dividendo pari al 3,5% e quota oggi a sole 9,8 volte gli utili previsti per l'anno in corso. Attualmente, i 28 analisti che seguono il titolo attribuiscono a Chevron un rating BUY (2,3), con un target medio pari a 175 dollari, e un potenziale pari a +7,2% per i prossimi 12 mesi. Su queste basi, manteniamo il titolo, con una quota pari al 2,6% del portafoglio Top Analisti.

Di seguito alcune notizie sui titoli già presenti attualmente nei nostri portafogli:

L'analista Olivia Tong di Raymond James ha mantenuto un rating Buy su Procter & Gamble (PG), con un obiettivo di prezzo di 175 dollari, pari a +22,2%

L'analista David Motemaden di Evercore ISI ha mantenuto un rating Buy su Chubb (CB), con un obiettivo di prezzo di 234 dollari, pari a +25,1%

L'analista Dara Mohsenian di Morgan Stanley ha mantenuto un rating Buy su Coca-Cola (KO), con un obiettivo di prezzo di 74 dollari, pari a +17,4%

L'analista Jason English di Goldman Sachs ha mantenuto un rating Buy su Colgate-Palmolive (CL), con un obiettivo di prezzo di 89 dollari, pari a +12,6%

L'analista Ivan Feinseth di Tigress Financial ha ribadito un rating Buy su Target (TGT), con un obiettivo di prezzo di 215 dollari, pari a +32%

L'analista Robyn Karnauskas di Truist Financial ha mantenuto un rating Buy su Pfizer (PFE), con un obiettivo di prezzo di 64 dollari, pari a +26,7%

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,8 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +16,8% (13,6% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 11 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,1), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Nuovo BUY - 20 anni di aumenti dei dividendi e potenziali elevati per il leader mondiale della difesa

Principali motivazioni di acquisto: Operando nel comparto strategico della difesa, questa società fa parte di un settore tradizionalmente più protetto dalle oscillazioni dell'andamento economico, in quanto i suoi ricavi sono in gran parte collegati a commesse governative. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti rappresenta circa il 65% delle entrate della società. Le vendite internazionali rappresentano quasi il 25% delle entrate. Il restante 10% proviene da varie agenzie governative statunitensi. In questo contesto, gli analisti di Morningstar hanno dichiarato: "Consideriamo questa azienda di altissima qualità come l'appaltatore principale della difesa, data la sua alta esposizione nel programma areonautico e nel suo business missilistico. Riteniamo che l'accresciuto contesto di minacce geopolitiche abbia aumentato la domanda di prodotti militari, ricordando agli investitori che il settore della difesa è un'attività a lungo termine".

Descrizione del business: Fondata nel 1912 ed oltre 110.000 dipendenti, questa società è un leader globale nel settore della difesa, sistemi di sicurezza e aerospaziali, e opera in tutto il mondo nella ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e supporto di sistemi tecnologici avanzati. Opera attraverso quattro segmenti: Aeronautica, Missili e Controllo del Fuoco, Sistemi Rotativi e di Missione e Sistemi Spaziali. Il segmento Aeronautica offre aerei da combattimento e mobilità aerea, veicoli aerei senza equipaggio e tecnologie correlate. Il segmento Missili e Controllo del Fuoco fornisce sistemi di difesa aerea e missilistica, missili tattici e sistemi di armi d'attacco di precisione aria-terra, logistica, sistemi antincendio, supporto alle operazioni di missione, preparazione, supporto ingegneristico e servizi di integrazione, veicoli terrestri con equipaggio e senza equipaggio e soluzioni di gestione dell'energia. Il segmento Sistemi Rotativi di Missione offre elicotteri militari e commerciali, sistemi di missione e combattimento navale e sottomarino, sistemi di missione e sensori per aeromobili rotanti e ad ala fissa; sistemi di difesa missilistica marittima e terrestre, sistemi radar, navi da combattimento, servizi di simulazione e formazione; e sistemi e tecnologie senza equipaggio. Supporta anche i clienti governativi nella sicurezza informatica e fornisce comunicazioni e capacità di comando e controllo attraverso soluzioni di missione per applicazioni di difesa. Il segmento Sistemi Spaziali offre satelliti, sistemi di trasporto spaziale, sistemi missilistici strategici, avanzati e difensivi, sistemi e servizi classificati a sostegno dei sistemi di sicurezza nazionali. Questo segmento fornisce inoltre servizi di rete e integra sistemi spaziali e terrestri per aiutare i propri clienti a raccogliere, analizzare e distribuire in modo sicuro i dati di intelligence critica.

Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con 20 anni consecutivi di aumento dei dividendi. Il dividendo attuale è pari al 2,7% annuo, con un Payout pari al 63%. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto del 11,3% annuo composto. Ipotizzando un proseguimento del trend a questi ritmi, tra dieci anni il rendimento del dividendo sugli attuali prezzi di carico (yield on cost) potrebbe attestarsi al 10% annuo.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 15,8% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 9,6% annuo.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 15,5 volte gli utili attesi per il 2022, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 17,5 volte, confermando una sottovalutazione del titolo. La capitalizzazione attuale è pari a 109 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,7 volte.

Performance in borsa: Dal 1995 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +2407%, pari al 12,6% annuo composto. Un importo di 10.000 dollari investiti nel 1995 sono diventati oggi ben 250.837 dollari, contro 116.041 dollari dell'indice S&P500. Nonostante le performance superiori di lungo termine, e gli aumenti a due cifre degli utili messi a segno dalla azienda negli ultimi anni, il titolo non ha partecipato alle recenti crescite della borsa Usa, e quota ora ad un livello inferiore del 12% rispetto ai massimi toccati in aprile 2022, creando una interessante finestra di ingresso per nuovi investimenti.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 18 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (2,5), su una scala da 1 a 5 (1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un potenziale pari a +11,4% per i prossimi 6-12 mesi, a cui si aggiunge il dividendo pari a 2,7%, per un Total Return previsto di +14,1%. In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating elevato di quattro stelle, con un potenziale pari a +8% dal livello intrinseco calcolato.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

Dividendo attuale per azione: 11,2 dollari Stima di crescita futura del dividendo: 7,5% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita effettiva del 9,9% annuo, ottenuto dalla società negli ultimi 5 anni Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 481,60 dollari. Sulla base delle ultime quotazioni di borsa pari a 413,81 dollari, il titolo presenta uno sconto pari al 14,08% rispetto al valore calcolato. Sulla base di queste considerazioni, confermiamo questo investimento come una delle posizioni chiave nel settore difesa per il nostro portafoglio Top Analisti.

Portafoglio ETF Italia

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Dividendo 7,2% annuo - Investire con un solo ETF sulle società emergenti con i dividendi più elevati nel mondo

La scorsa settimana abbiamo incassato il dividendo semestrale per questo particolare ETF a rendita elevata. Sulla base della nostra partecipazione, l'importo percepito, ammonta a 278,70 euro, al netto delle imposte con valuta 26 luglio 2022, in forte aumento rispetto allo stesso periodo del 2021. Il recente aumento porta il dividendo annuale al 7,2% sulle attuali quotazioni di borsa, uno dei livelli più elevati tra tutti gli ETF che compongono il nostro portafoglio. Questo particolare ETF a replica fisica quotato a Milano investe nelle aziende a maggiore dividendo dei principali paesi emergenti, distribuendo contestualmente ai partecipanti una ricca cedola, in grado di produrre una rendita attestata ai massimi livelli di mercato. Alle attuali quotazioni, il price earning medio del fondo è pari a sole a 5,8 volte gli utili attesi per l'anno in corso, contro oltre 16 volte dell'indice S&P500, evidenziando valori particolarmente interessanti per nuovi investimenti, in un'ottica di accumulo.

Questo strumento include in un unico portafoglio un ampio paniere di quasi 600 società leader per dividendo dei paesi emergenti, con investimenti selezionati in Taiwan, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Corea del Sud, Sud Africa, Brasile, ed altri paesi, privilegiando le singole società a dividendo più elevato. La novità di questo ETF è che i titoli inseriti nel portafoglio vengono pesati in base ai flussi previsti dei dividendi, a differenza della maggior parte dei fondi che pesano i titoli in base alla capitalizzazione di borsa. Operando con questa metodologia di selezione, si ottiene uno strumento più efficace, maggiormente indirizzato all'ottenimento di rendite complessive superiori.

Al primo posto per importanza nel fondo troviamo Petróleo Brasileiro, leader del petrolio brasiliano, con un price earning pari a sole 3,4 volte, seguito da Hon Hai Precision Industry Co, società di componenti elettronici di Taiwan, con un price earning pari a 10,2 e da China Construction Bank Corporation, primaria banca cinese, con un price earning pari a 3,4 volte. Su queste basi, considerate le forti prospettive economiche dei paesi emergenti, abbinate ai fondamentali e multipli particolarmente favorevoli, abbiamo destinato a questo ETF a dividendo una quota significativa pari al 6,2% del portafoglio.