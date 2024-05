Tra le blue chip che oggi si muovono in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Leonardo.

Leonardo in calo

Il titolo, dopo aver ceduto oltre due punti percentuali martedì scorso, viaggia anche oggi sotto la parità, ma a un ritmo decisamente più moderato.

Mentre scriviamo, infatti, Leonardo viene fotografato a 21,55 euro, con un ribasso dello 0,37% e oltre 1,2 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4 milioni.

Leonardo: focus sui conti della controllata DRS

Leonardo si conferma debole malgrado le buone notizie arrivate dalla controllata statunitense.

DRS ha diffuso i risultati del primo trimestre che hanno evidenziato un fatturato in rialzo del 21% a 688 milioni di dollari, trainato da maggiori volumi, contro l’attesa del consensus di Factset pari a 643 milioni.

L’utile netto è balzato del 142% a 29 milioni di dollari, beneficiando anche di minori oneri finanziari e tasse, contro la previsione di un dato pari a 26 milioni.

L’Ebitda adjusted è salito del 43% a 70 milioin di dollari, mentre il risultato operativo è cresciuto del 72% a 43 milioni di euro.

Gli ordini sono saliti del 9% a 815 milioni di dollari, con un backlog a 7,8 miliardi di dollari.

Leonardo: Equita SIM commenta i dati di DRS

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il trend del primo trimestre di DRS è superiore a quello atteso dal consensus per l’intero gruppo Leonardo, per il quale è previsto un fatturato in rialzo del 7%, EBITA in aumento del 43% e utile netto del 92% su base annua.

La SIM milanese ricorda comunque che il primo trimestre tipicamente è il più debole dell’anno.

Quanto alla guidance per il 2024, DRS l’ha confermata col consensus già posizionato nella parte alta degli intervalli.

Nel dettaglio è previsto un fatturato di 2,925-3,025 miliardi di dollari, un eps diluito di 0,74-0,82 dollari e un Ebitda adjusted di 365-390 milioni di dollari.

Equita SIM evidenzia che ai prezzi di mercato DRS vale il 27% della sua somma delle parti di Leonardo.

Non cambia intanto la view degli analisti che su Leonardo ribadiscono la loro strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 23 euro.