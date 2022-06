Questa prima seduta della nuova settimana prosegue in calo per Leonardo che tira il fiato dopo i progressi messi a segno di recente.

Leonardo in calo dopo tre rialzi di fila

Reduce da tre giornate consecutive in rialzo, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un progresso di due punti percentuali, oggi il titolo ha anche provato a spingersi in avanti, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Negli ultimi minuti Leonado si presenta a 10,355 euro, con un calo dello 0,58% e oltre 1,1 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 5 milioni.

Fincantieri sale dopo la debolezza di venerdì

Diverso l'andamento di Fincantieri che, dopo aver ceduto poco più di mezzo punto percentuale prima del week-end, oggi sale dell'1,75% a 0,5805 euro, con oltre 500mila azioni transitate sul mercato fino a questo momento, rispetto alla media mensile pari a circa 2,3 milioni.

Leonardo aspetta Fincantieri prima di decidere su Oto Melara

Leonardo e Fincantieri finiscono entrambi sotto la lente sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa.

Secondo il sito americano Defence News, che cita fonti governative italiane, una decisione sulla vendita di Oto Melara non verrà presa prima di settembre.

Questo al fine di lasciare il tempo a Fincantieri e al suo nuovo CEO di valutare un’offerta per l’asset.

Inoltre, la fonte governativa ha confermato l’offerta non vincolante di Rheinmetall per il 49% di Oto Melara, riportata da Reuters il 2 giugno, non escludendo che possa essere accettata, dato che il controllo della società rimarrebbe in mani italiane.

Leonardo-Fincantieri: la view di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che le trattative per la vendita di Oto Melara e Wass sono in corso ma, come sottolineato più volte, gli analisti ritengono che la visibilità su tempistiche ed esito rimanga limitata, dato il ruolo centrale della politica in queste trattative.

Su Fincantieri, gli esperti continuano a pensare che possa essere effettivamente interessata a Oto Melara/Wass e che un’eventuale offerta possa essere portata avanti con un aumento di capitale sostenuto da CDP, principale azionista di Fincantieri con il 71,3% del capitale.

Leonardo-Fincantieri: la strategia degli analisti

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Leonardo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 11 euro.

Più cauta la strategia suggerita per Fincantieri, con un rating "hold" e un target price a 0,67 euro.