Leonardo debole dopo intesa con KNDS. La view degli analisti

Tra le blue chip che oggi non riescono a muoversi nella stessa direzione del Ftse Mib troviamo anche Leonardo.

Leonardo cala dopo due rialzi di fila

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in rialzo, dopo aver chiuso quella di ieri con un rally di oltre quattro punto percentuali, oggi presta il fianco ad alcune prese di profitto, peraltro molto contenute.

Negli ultimi minuti Leonardo viene fotografato a 14,355 euro, con un calo dello 0,52% e circa 2,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Leonardo: alleanza strategica con KNDS

Leonardo e la francotedesca KNDS, aggregazione della tedesca Krauss-Maffei Wegmann e della francese Nexter, con 9mila dipendenti, fatturato superiore a 3 miliardi di euro e order backlog di 11 miliardi, hanno siglato un’alleanza strategica.

L’obiettivo è quello di creare un gruppo europeo nella difesa che collabori nell’elettronica terrestre al fine di rafforzare le basi industriali e sviluppare le future piattaforme per veicoli blindati, tra le quali il Main Ground Combat System.

Quest’ultimo è un programma avviato nel 2017, gestito da Knds in cooperazione con Rheinmetall, con l’obiettivo di arrivare nel 2035 a sostituire i carri armati Leopard 2 e Leclerc, in servizio negli eserciti tedesco e francese.

Siglata anche un’intesa per implementare il programma di approvvigionamento del

Main Battle Tank basato sul LEOPARD 2 A8, collaborando allo sviluppo, costruzione e manutenzione del LEOPARD 2 A8 per l’esercito Italiano, con l'obiettivo di aumentare la capacità di produzione e sviluppo in Italia da utilizzare per futuri progetti europei e di export.

Questo accordo coinvolge i due rilevanti programmi per il rinnovamento di lungo

termine delle Forze terrestri cui sta lavorando il Ministero della Difesa italiano.

Si tratta nel dettaglio dell’acquisto di 400 carri LEOPARD 2 con investimento di 8,2 miliardi di euro e del programma Armored Infantry Combat System con investimento di 15 miliardi di euro, sviluppo di una famiglia di veicoli di diverse tipologie, dalla variante da ricognizione pesante con cannone da 120 mm, alla variante anti-drone con mitragliera da 30 mm e jammer.

Come segnalato più volte nei loro commenti, gli analisti di Equita SIM evidenziano che l’evoluzione geopolitica sta agevolando un consolidamento europeo nella difesa attraverso lo sviluppo di programmi multilaterali con benefici in termini di risparmio costi, tempi di implementazione e capacità di export che allo stato è prematuro quantificare.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che altre iniziative simile possano concretizzarsi in altri ambiti operativi.

Non cambia intanto la view degli esperti, che su Leonardo ribadiscono la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 16,1 euro.

Leonardo: la view di Deutsche Bank

A scommettere sul titolo è anche Deutsche Bank, che oggi su Leonardo ha rinnovato l’invito ad acquistare dopo l’alleanza con Knds.

Secondo la banca tedesca, l’intesa fa ben sperare nella capacità dell’AD Cingolani Di portare cambiamenti radicali all’organizzazione e questo è un aspetto positivo in attesa del piano industriale a marzo.