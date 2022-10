Leonardo tra i migliori del Ftse Mib dopo le indicazioni del CEO su due temi chiave per il gruppo. La view degli analisti.

La settimana è partita all'insegna dell'ottimismo anche per Leonardo che si è sintonizzato con la positiva impostazione di Piazza Affari.

Leonardo tra i migliori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver ceduto circa mezzo punto percentuale venerdì, ha imboccato con decisione la via dei guadagni oggi.

A fine sessione Leonardo si è fermato a 7,364 euro, sui top di giornata, con un rialzo del 2,99% e oltre 1,7 milioni di azioni passate di mano, al di sotto della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,6 milioni.

Leonardo oggi ha mostrato più forza relativa del Ftse Mib, occupando una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Leonardo: CEO, non allo studio fusione con Fincantieri

Il titolo ha catalizzato l'attenzione del mercato sulla scia delle dichiarazioni del CEO del gruppo.

Intervenendo al 37mo convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, l'AD di Leonardo, Alessandro Profumo, ha ribadito che con Fincantieri si collabora, ma non per una fusione.

"Con Fincantieri stiamo lavorando moltissimo e molto bene per valorizzare tutte le possibili sinergie (da intendersi la joint-venture Orizzonte Sistemi Navali per la produzione di corvette e fregate), ma non stiamo parlando di integrazione societaria assolutamente", specificando che tale iniziativa farebbe perdere tempo e soldi.

Leonardo: costo energia già coperto per il 2023

Il manager ha inoltre fatto sapere che il costo dell’energia per il 2023 è già coperto, evidenziando che "Leonardo non è particolarmente impattata dall’aumento dei costi energetici perché abbiamo delle copertura con derivati fino alla fine dell’anno prossimo".

Leonardo sotto la lente di Equita SIM

Sulla scia delle dichiarazioni dell'AD Profumo, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare la loro raccomandazione "buy" su Leonardo, con un prezzo obiettivo a 12 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 63% rispetto alle quotazioni coerenti a Piazza Affari.