Il semaforo è scattato nuovamente sul rosso oggi per Leonardo che mostra maggiore debolezza del Ftse Mib, occupando una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chips. Leonardo nelle retrovie del Ftse Mib Il titolo ieri è salito di poco più di mezzo punto percentuale dopo tre giornate consecutive in calo e oggi ha ripreso la via delle vendite. Negli ultimi minuti Leonardo si presenta a 9,83 euro, con una flessione del 2,33% e oltre 3,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, ben sotto la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 7,4 milioni. Leonardo annuncia cessione di un altro business di DRS Leonardo ieri ha annunciato la cessione del 51% detenuto dalla controllata DRS nella joint-venture Advanced Acoustic Concepts (AAC) a Thales che, come conseguenza, sale al 100%. Advanced Acoustic Concepts è attiva nei settori dell’ecoscandaglio avanzato, dell’addestramento e sistemi di gestione della guerra sottomarina in prevalenza per la Marina degli Stati Uniti, con più di 200 dipendenti e fatturato 2021 pari a 80 milioni di dollari. Evidentemente, spiegano gli analisti di Equita SIM, questo business non è più ritenuto core, segnalando che il closing è previsto nella seconda metà del 2022. Leonardo: Equita SIM commenta l'ultima mossa La redditività non è nota e i termini economici non sono stati comunicati, ma gli analisti di Equita SIM ritengono che l’incasso sia modesto. Gli esperti ricordano che nel bilancio 2021 di Leonardo, la partecipazione è riportata col metodo del patrimonio netto a 24 milioni di euro. La società ribadisce la guidance di un debito netto a circa 3,1 miliardi di euro nel 2022, che sconta la cessione di asset per 300 milioni di euro. Alla luce della cessione del business Global Enterprise Solutions (GES) di DRS a SES, annunciata lo scorso marzo per 450 milioni di dollari (soggetto ad aggiustamenti in funzione del capitale circolante netto al closing, previsto nel secondo semestre del 2022), gli analisti di Equita SIM ritengono che questo ammontare venga superato. Leonardo: gli analisti dicono buy Confermata intanto la view bullish sul titolo che secondo la SIM milanese è da acquistare, con una raccomandazione "buy" appunto e un prezzo obiettivo a 11 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 12% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.