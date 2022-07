Furia francese e ritirata spagnola per Leonardo che, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un rialzo di quasi due punti percentuali, reagendo in seguito a due giornate in calo, oggi ha avviato gli scambi in alita, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Leonardo parte bene, ma poi cambia rotta

Il titolo è arrivato a sfiorare un rialzo di quasi due punti percentuali, per poi annullare questo vantaggio e scivolare in negativo.

Negli ultimi minuti Leonardo si presenta a 9,788 euro, con una flessione dello 0,75% e quasi 700mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,1 milioni.

Leonardo: contratto jumbo per la controllata PZL-Swidnik

Il titolo scende in controtendenza rispetto al Ftse Mib, dopo lo spunto positivo iniziale seguito alle novità annunciate sul fronte societario.

PZL-Swidnik, società polacca interamente controllata da Leonardo, ha siglato un contratto col Ministero della Difesa della Polonia per la fornitura di 32 elicotteri multiruolo AW149 per missioni di trasporto truppe e supporto aereo.

Il valore lordo è di circa 1,76 miliardi di euro, includendo pacchetti di servizi logistici, ossia parti di ricambio e equipaggiamento per la gestione a terra degli elicotteri, e addestramento e simulazione, con servizi completi per piloti e tecnici addetti alla manutenzione e la consegna di avanzati simulatori e sistemi dedicati.

PZL-Swidnik è prime contractor e realizzerà una linea di produzione locale per i nuovi elicotteri per la quale saranno necessari nuovi investimenti non quantificati. Le consegne degli elicotteri saranno effettuate nel periodo 2023-2029.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che la notizia era già circolata su riviste specializzate, ma è sicuramente positiva.

Il valore netto del contratto è stimabile in oltre 1 miliardi di euro, con un margine che gli analisti ritengono sia almeno in linea con la divisione elicotteri che è superiore alla media di gruppo.

Leonardo: Equita SIM commenta il contratto

La SIM milanese evidenzia che tipicamente contratti di questa dimensione non sono inclusi nella guidance o lo sono solo parzialmente.

Di conseguenza, con questo contratto aumentano le probabilità di raggiungere una raccolta ordini per il 2022 superiore alla guidance.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM ribadiscono la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 12 euro.

Leonardo: la view di Mediobanca

Bullish anche la view di Mediobanca Securities che su Leonardo conferma il rating "outperform", con un target price a 12,5 euro.

Con riferimento alla maxi commessa in Polonia, gli analisti evidenziano che era attesa, ma rappresenta in ogni caso un'aggiunta ad alto margine al portafoglio ordini del gruppo.