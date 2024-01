Leonardo in rialzo con nuovi contratti e attesa piano

Tra i titoli che oggi sono riusciti a muoversi in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Leonardo.

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre un punto percentuale ieri, è salito per la quarta sessione di fila oggi.

Leonardo ancora in rialzo

A fine giornata, Leonardo è stato fotografato a 16,96 euro, con un vantaggio dell’1,95% e oltre 3,2 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Il titolo torna sotto la lente degli analisti sulla scia delle ultime novità dal fronte societario e in vista del prossimo piano industriale.

Leonardo: nuove commesse per DRS

Leonardo ha reso noto che la sua controllata statunitense, Drs, si è aggiudicata nuovi contratti per oltre 3 miliardi di dollari, riguardanti la fornitura di sistemi di propulsione elettrica per i sottomarini classe Columbia.

Gli analisti di Banca Akros parlano di una notizia positiva, ma già scontata dal mercato, visto che la commessa era stata annunciata in occasione della diffusione dei conti del terzo trimestre 2023.

Gli esperti mantengono una view bullish su Leonardo, confermando la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 18 euro.

Bullish anche la view di Mediobanca Research che sul titolo ha un rating “outperform”, confermato dopo il deal annunciato da Drs.

Gli analisti ricordano che la commessa era stata già annunciata, ma la cifra di 1 miliardo di dollari indicata in un primo momento era relativa alla produzione di 3 sottomarini contro i 7 ora stimati.

Leonardo: catalizzatori confermati nell'incontro con il CEO

Intanto Leonardo è stato oggetto di attenzione da parte di Equita SIM, dopo un incontro con il CEO Cingolani, nel quale sono stati confermati i catalizzatori comunicati nelle ultime conference call pubbliche, che includono molteplici moving parts e possibili alleanze internazionali, che possono potenzialmente svelare del valore nascosto all’interno di un conglomerato ancora piuttosto articolato.

Quanto al taglio costi, soprattutto quelli del quartier generale, gli analisti di Equita SIM ritengono ci sia parecchio spazio, con inevitabili ulteriori costi non ricorrenti/di

ristrutturazione, ma è da chiarire quale sia l’impatto netto includendo l’effetto dell’inflazione.

Per la cessione di asset non core, gli esperti credono si tratti di asset minori, ma molto probabilmente non performanti.

La SIM milanese si aspetta l’acquisizione di società con focus sui settori ritenuti strategici, ma la sensazione è che si tratti di deal di piccole dimensioni, con moderato rischio di fare grossi deal a multipli diluitivi.

Nel settore Spazio sono in corso colloqui per una potenziale revisione del perimetro delle due joint-venture: Thales Alenia Space per la produzione di satelliti al 67% di Thales e Telespazio per i servizi satellitari al 67% di Leonardo.

Confermati potenziali jumbo order in fase di negoziazione/offerta (tra cui elicotteri in

Polonia, Eurofighter all'Arabia Saudita per il quale la Germania recentemente ha tolto il veto, elicotteri nel Regno Unito).

Gli analisti ritengono che il contesto geopolitico possa accelerare/sbloccare alcuni di questi ordini.

Leonardo: le attese di Equita sul business plan

Per il business plan che verrà presentato il 12 marzo, gli analisti si attendono la conferma dei target del piano precedente con ulteriori progressi negli anni successivi.

Con la recente performance positiva del titolo, evidenzia la SIM milanese, si è ridotto lo sconto rispetto ai competitors europei, che comunque per lo STUB resta intorno al 30% sul multiplo prezzo-utili e al 40% sui multipli enterprise value.

Come segnalato più volte da Equita SIM, ci sono numerose moving parts con potenziale upside ad oggi non incluso nella sua somma delle parti che deve essere implementato. Sorprese positive possibili anche sul taglio costi.

Resta immutata la view positiva su Leonardo, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 16,1 euro.