Leonardo è scattato in avanti dopo aver annunciato l'accordo per la fusione tra DRS e Rada: i dettagli e le reazioni dei broker.

Nuova seduta in rialzo per Leonardo che, dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di poco inferiore al mezzo punto percentuale, oggi si è spinto in avanti con ben più vivacità.

Leonardo svetta sul Ftse Mib

Il titolo nell'intraday è arrivato a toccare un top a 10,68 euro, con un rally di quasi il 10%, salvo poi frenare e fermarsi a 10,08 euro, con un rialzo del 3,51%.

Elevati i volumi di scambio visto che a fine giornata sono transitati sul mercato oltre 5,7 milioni di azioni, ben sopra la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,5 milioni.

Leonardo: accordo per fusione tra DRS e Rada

Il titolo è scattato in avanti dopo che Leonardo ha annunciato l’accordo per la fusione della sua controllata DRS con RADA, società quotata a New York e Tel Aviv.

RADA é un fornitore leader di radar tattici militari avanzati per la protezione delle infrastrutture critiche, la sorveglianza delle frontiere, la protezione militare attiva e le applicazioni contro i droni.

RADA è piccola, ma molto redditizia: in base al consensus Bloomberg nel 2022/2023 dovrebbe realizzare un fatturato pari a 139/167 milioni, un EBITDA margin al 23%/26% con cassa netta, e inoltre il titolo tratta a multipli ben superiori a quelli di Leonardo.

Leonardo: ecco i vantaggi del deal

Gli analisti di Equita SIM citano tra i principali vantaggi dell’operazione il rafforzamento della leadership nella Force Protection, mercato in rapida crescita, ma anche la gamma di prodotti complementari che amplia le opportunità di business internazionali.

A ciò si aggiunga la presenza domestica in Israele, supportando lo sviluppo del mercato internazionale per Leonardo, e la possibilità per RADA di accedere a opportunità nei mercati e programmi europei ed export.

Il deal prevede che DRS acquisti il 100% di RADA in cambio dell’assegnazione agli attuali azionisti di RADA del 19,5% di DRS, mentre Leonardo manterrà l’80,5%.

L’operazione è soggetta all’approvazione degli azionisti di RADA e all’ottenimento di alcuni nullaosta, con il closing previsto entro fine anno.

Equita SIM evidenzia che, partendo dalla attuale capitalizzazione di mercato di RADA, la valutazione implicita di DRS è circa 3 miliardi di dollari, coerente col range di 2,9-3,2 miliardi dell’IPO non riuscita lo scorso anno.

Leonardo: DRS sarà quotata. Alcune considerazioni

Con questa operazione DRS verrà quotata e tornano di attualità le considerazioni fatte all’epoca.

Equita SIM evidenzia che il 100% di DRS, che genera il 20% del fatturato e dell’EBITA di gruppo under IFRS, rappresenterebbe circa il 50% della capitalizzazione di mercato di Leonardo.

Lo stub di Leonardo under IFRS tratterebbe a meno di 6 volte il multiplo enterprise value/EBITDA, a forte sconto rispetto alla media dei player dell’aerospazio e difesa europei.

A parità di tutte le altre condizioni, Equita SIM fa sapere che la sua somma delle parti sale di oltre il 10%, ritenendo che DRS tratterà a multipli nettamente superiori a quelli di Leonardo, anche applicando uno sconto holding che gli esperti ritengono corretto, dato che DRS sarà quotata.

Confermata la view bullish su Leonardo che per Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 11 euro.

Leonardo: la view di Intesa Sanpaolo e di Banca Akros

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha rinnovato l'invito ad aggiungerlo in portafoglio, con un target price a 12,2 euro.

In merito al deal annunciato da Leonardo, gli analisti evidenziano che lo stesso implica un premio del 20% circa su Rada, che riflette il premio di maggioranza e tassi di crescita della società più alti rispetto al settore.

Bullish anche la view di Banca Akros che su Leonardo mantiene ferma la raccomandazione "buy", con un fair value a 15 euro.

Gli analisti accolgono con favore il deal tra Leonardo e Rada, segnalando che quest'ultima ha delle dimensioni limitate con un deal non cash e questo è positivo.