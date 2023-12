Leonardo cauto. Fuori dall’aumento di capitale di Hensoldt

Tra le blue chip che oggi non riescono a seguire appieno l’andamento positivo del Ftse Mib troviamo anche Leonardo, che resta indietro rispetto all'indice di riferimento.

Leonardo in rosso per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver ceduto oltre un punto e mezzo percentuale ieri, scendendo per la seconda seduta di fila, si presenta negli ultimi minuti a 13,925 euro, con un rialzo dello 0,14% e oltre 1,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,8 milioni.

Hensoldt annuncia l’acquiszione di ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH

Leonardo ha fatto sapere che non parteciperà all’aumento di capitale di Hensoldt, che ha annunciato l’acquisto di ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH, uno dei

principali system integrator tedeschi operante nella difesa, da Armira Beteiligungen. Il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre del prossimo anno.

ESG dovrebbe chiudere il 2023 con ricavi a circa 330 milioni, pari al 16% del fatturato di Hensoldt, in crescita in doppia cifra e margine EBITDA intorno al 14%, circa 46 milioni di euro, pari al 13% dell’EBITDA di Hensoldt), con elevato free cash flow, non quantificato.

L’enterprise value della transazione è 675 milioni di euro, più earn-out fino a 55 milioni di euro, sulla base di obiettivi di performance nel 2024, non specificati, che implica un 2024 con un multiplo enterprise value/EBITDA di circa 10 volte post sinergie di costo, contro l’attuale multiplo di 8,5 volte di Hensoldt sulla base del consensus Bloomberg.

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di un’acquisizione complementare che accelera la strategia di sviluppo delle soluzioni che utilizzano sensori, diventando accrescitiva dell’eps dal secondo anno con sinergie di costo, con contributo in doppia cifra dal quarto anno, includendo sinergie sia di costo che di ricavo.

Hensoldt intende finanziare l'acquisizione attraverso un aumento di capitale fino al 10% dell'attuale capitale sociale e nuovo debito per circa 450 milioni.

L’operazione ha il pieno sostegno dei due principali azionisti, la Repubblica Federale di Germania, che ha il 25,1% del capitale e che parteciperà all’aumento di capitale, e Leonardo, con una quota del 25%, che invece ha annunciato di non partecipare, lasciandosi diluire, pur ritenendo Hensoldt un core asset e reiterando l’apertura ad aggregazioni a livello europeo.

Leonardo: a cosa sarà destinato l’incasso di DRS

Per quanto riguarda Leonardo, l’incasso di oltre 300 milioni di euro per la cessione del 7,3% di DRS non è quindi destinato a finanziare questo deal di Hensold, ma più probabilmente al servizio di deal nell’elettronica della difesa del perimetro consolidato e/o spazio e/o contribuzione di conguagli per nuove alleanze/joint-venture.

Equita SIM evidenzia che Hensoldt a prezzi di mercato attualmente rappresenta il 6% della sua somma delle parti di Leonardo.

Non cambia la view della SIM milanese, che sul titolo mantiene una strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 16,1 euro.