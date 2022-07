A Piazza Affari prosegue la corsa al rialzo di Leonardo che anche oggi ha guadagnato terreno, salendo per la quinta sessione di fila.

Dopo aver chiuso la giornata di ieri con un vantaggio di circa mezzo punto percentuale, il titolo oggi è riuscito a fare decisamente meglio.

A fine sessione Leonardo è stato fotografato a 10,325 euro, con un rally del 3,2% e volumi di scambio vivaci, vito che sono transitate sul mercato oltre 3,6 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Il titolo oggi è salito in netta controtendenza rispetto al Ftse Mib, mettendo a segno la migliore performance nel paniere delle blue chip.

Leonardo: Moody's migliora l'outlook

Leonardo ha catalizzato gli acquisti dopo che Moody’s ha confermato il long-term corporate rating a "Ba1", ma ha migliorato l’outlook da "stabile" a "positivo".

Moody's ha richiamato l'attenzione su una solido miglioramento della performance operativa e di generazione di cassa dai livelli pre-pandemia.

A ciò si aggiunga l’obiettivo di ulteriore miglioramento negli anni successivi, con 3 miliardi di euro di free cash flow over 2021-25 pre-dividend.

Leonardo al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che per Leonardo le chance per un upgrade siano concrete, se il trend di miglioramento del free cash flow atteso per quest’anno verrà confermato.

Gli esperti della SIM milanese ricordano che le prossime scadenze da rifinanziare partono dal prossimo anno e ammontano a circa 0,5 miliardi di euro.

In attesa di novità non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su Leonardo mantiene una view bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 12 euro.