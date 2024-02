Leonardo schizza in alto. Siglato accordo con Arabia Saudita

In una giornata in cui il Ftse Mib fatica ad allontanarsi con decisione della parità, spicca la brillante performance di Leonardo, che conquista la vetta nel paniere delle blue chip.

Leonardo svetta sul Ftse Mib

Il titolo già ieri si è mosso lungo la via dei guadagni e dopo tre sessioni consecutive in calo ha guadagnato circa un punto e mezzo percentuale.

Leonardo riesce a fare ancora meglio oggi, presentandosi negli ultimi minuti a 16,745 euro, con un rally del 3,08% e circa 1,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Leonardo sigla MoU con Arabia Saudita

Il titolo scatta ancora in avanti dopo che la società ha siglato un memorandum of understanding col ministero degli Investimenti e l'Autorità Generale per l'Industria Militare dell'Arabia Saudita, finalizzato a sviluppare investimenti e opportunità di collaborazione nei settori dell'aerospazio e della difesa (includendo spazio, manutenzione nelle aerostrutture, localizzazione per sistemi di guerra elettronica, radar ed elicotteri).

Equita SIM evidenzia che non ci sono ipotesi sul fatturato generabile e relativa tempistica, ma gli analisti ritengono che potenzialmente possa essere significativo data l'ampiezza dell'accordo.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Leonardo ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 16,1 euro.