A dispetto del progressivo peggioramento del Ftse Mib, la seduta odierna prosegue in rialzo per Leonardo che, pur avendo ritracciato dai top intraday a 10,58 euro, si conferma in salita.

Leonardo in bella mostra sul Ftse Mib

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di circa mezzo punto percentuale, il titolo oggi sale per la terza seduta di fila e riesce a fare ancora meglio.

Mentre scriviamo, Leonardo si presenta a 10,39 euro, con un vantaggio dell'1,71% e oltre 3,1 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 5,2 milioni.

Il titolo ha ridotto i guadagni rispetto ai massimi di giornata per via dell'aumento delle vendite sul Ftse Mib, ma continua a catalizzare gli acquisti sulla scia delle ultime indiscrezioni.

Leonardo sale con rumor su offerta Rheinmetall per Oto Melara

Reuters ha riportato che Rheinmetall avrebbe inviato a Leonado un’offerta non vincolante per il 49% di Oto Melara, produttore di cannoni, torrette, carri armati e cingolati.

Quest'ultimo sarebbe stato 190-210 milioni di euro, equivalente a circa 390-430 milioni per il 100%, ritenendo si tratti di equity value, con la possibilità in futuro di comprare un ulteriore 2% o una quota superiore per diventare azionista di maggioranza.

Leonardo: Equita SIM commenta le indiscrezioni

Equita SIM spiega che non avendo numeri aggiornati sulla divisione in oggetto, non sono derivabili multipli attendibili.

Gli analisti ritengono si tratti di un’indiscrezione credibile, anche perché coincide con quanto indicato da Il Sole 24 Ore lo scorso marzo all’interno di un articolo, in cui si riportava anche un’intervista al CEO di Rheinmetall Italia, Papperger.

La SIM milanese evidenzia che è ormai noto che Leonardo ritenga Oto Melara cedibile.

Nei mesi scorsi si era parlato di offerte sia di Oto Melara che WASS (produttore di siluri) con valutazioni tra 450 e 650 milioni di euro, senza specificare se equity o enterprise value.

Fonti giornalistiche riportano che allo stato attuale non ci sarebbe ancora l’avallo da parte della politica che ha il potere di bloccare o stabilire condizioni sulle acquisizioni in settori strategici.

Anche per questo motivo gli analisti di Equita SIM ritengono che una decisione finale possa richiedere ancora tempo.

In attesa di novità gli analisti mantengono una view bullish su Leonardo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 11 euro.

Leonardo: la view di Bca Akros e di Mediobanca

A puntare sul titolo è anche Banca Akros che oggi ha reiterato il rating "buy", con un target price a 15 euro.

Gli analisti credono che Leonardo voglia vendere Oto Melara in toto o in parte, dal momento che si tratta di un asset non core.

Bullish anche la view di Mediobanca Securities che su Leonardo ha una raccomandazione "outperform", con un fair value a 11,5 euro.

Per gli analisti la cessione di Oto Melara può essere una notizia positiva per Leonardo, favorendo una riduzione del suo indebitamento.

Leonardo al vaglio di Bestinver

Anche Bestinver Securities parla di una buona notizia, in quanto la strategia di razionalizzazione del gruppo attraverso la dismissione di attività non strategiche prende ulteriormente forma.

Gli analisti ricordano che il settore della difesa è protetto dal golden power ed è diventato ancora più strategico dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Bestinver ritiene che la decisione non possa prescindere da considerazioni strategiche nazionali e dall'importante coinvolgimento di Leonardo nello sviluppo della difesa europea programmato nell'area euro.

In attesa di ulteriori sviluppi, gli analisti di Bestinver ribadiscono la raccomandazione "buy" sul titolo, con un range di valutazione tra 10 e 11 euro.