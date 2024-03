Leonardo volatile dopo nuovo business plan. Che succede?

La seduta odierna prosegue all’insegna della volatilità per Leonardo, che ha visto rientrare interamente l’euforia iniziale.

Reduce da tre giornate consecutive in calo, dopo aver chiuso quella di ieri con un affondo di oltre quattro punti percentuali, il titolo è partito a tutto gas oggi, arrivando a toccare un massimo intraday a 21,19 euro, con un rally di quasi sette punti percentuali.

Da questo top si è avuto un rapido ripiegamento, tanto che Leonardo ora passa di mano a 19.845 euro, con un frazionale calo dello 0,03% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sino a ora oltre 7,7 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Leonardo: i target del nuovo piano industriale

Leonardo finisce sotto la lente dopo che il Cda ha approvato il piano industriale 2024-2028, che prevede ordini complessivi pari a 108 miliardi di euro, mentre per i ricavi si stima un tasso composto di crescita del 6% annuo grazie alla lavorazione del portafoglio ordini e nuovi ordini, con un dato pari a 21,3 miliardi di euro al 2028.

L’Ebita è visto in crescita a un tasso pari a volte quella dei ricavi e si prevede il raddoppio dei flussi di cassa grazie alla crescita dell’EBITA.

Leonardo: guidance 2024

La guidance 2024, secondo Equita SIM è coerente con le attese a livello operativo includendo Telespazio che non è contemplata nelle sue stime e a detta degli analisti nella maggioranza dei contributori al consensus.

Nel dettaglio, per il 2024 Leonardo prevede ordini a 19,5 milioni di euro, in rialzo del 9%, un fatturato in crescita del 5% a 16,8 miliardi, un Ebitda in salita del 9% a 1,44 miliardi, un free cash flow di 770 milioni e un debito netto di 2 miliardi di euro.

Leonardo: le attese per il 2025 e il 2026

Quanto alle indicazioni per il 2025 e il 2025, Leonardo stima ordini pari rispettivamente a 20,2 e a 21 miliardi di euro, un fatturato di 17,7 e di 18,8 miliardi, un Ebitda di 1,6 e di 1,9 miliardi e un free cash flow di 870 milioni e di 1 miliardo di euro.

Secondo gli analisti di Equita SIM, tra i numeri del piano spicca in positivo il free cash flow superiore alle attese, pari a 1 miliardo di euro nel 2026 con le aerostrutture che sono viste tornare a break-even e in ulteriore crescita successivamente, raggiungendo 1,35 miliardi.

Considerando che questo è sempre stato un punto debole della società, la SIM milanese ritiene che pesi più delle altre considerazioni.

Da chiarire solo perché il debito è maggiore, mentre è stato raddoppiato il dividendo: modesto quantitativamente, ma che dimostra la fiducia nella generazione di cassa.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Leonardo ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 22 euro.

Leonardo: la view di Intesa Sanpaolo e di JPM

A puntare su Leonardo è anche Intesa Sanpaolo, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price a 23,3 euro.

Per gli analisti la guidance 2024 e i nuovi target del piano industriale del gruppo sono superiori alle attese.

Dello stesso avviso i colleghi di JP Morgan, che hanno apprezzato in particolare il fatto che Leonardo abbia fornito una guidance su Ebita e free cash flow per ogni singolo anno dal 2024 al 2028.

La banca USA mantiene invariata la sua strategia bullish su Leonardo, con una raccomandazione “ov erweight” e un fair value a 20 euro.

Leonardo al vaglio di Bca Akros

Infine, buone notizie per Leonardo sono arrivate anche da Banca Akros che oggi ha ribadito il rating “buy”, con un prezzo obiettivo a 21 euro.

Secondo gli analisti, gfuidance 2024 e obiettivi del piano a 5 anni sono oltre il consenso.