A dispetto della conclusione negativa del Ftse Mib, la seduta odierna si è conclusa in modo pimpante per Leonardo, salito in netta controtendenza rispetto all’indice di riferimento.

Leonardo pimpante dopo i conti trimestrali

Il titolo ieri ha lasciato sul parterre circa il 4,5% del suo valore dopo due sedute in rialzo e oggi ha ripreso la via dei guadagni.

A fine giornata, Leonardo è stato fotografato a 22,05 euro, con un vantaggio del 2,75% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 5,5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,1 milioni.

Leonardo: i numeri del primo trimestre

Leonardo ha conquistato la vetta del Ftse Mib, dopo aver presentato i risultati del primo trimestre, stagionalmente il meno importante dell’anno.

I primi tre mesi del 2024 sono stati archiviati con un utile netto balzato del 121% a 93 milioni di euro, mentre il fatturato è salito del 15% a 3,66 miliardi di euro.

Anche per gli ordini si evidenzia un incremento del 15% a 5,75 miliardi di euro, mentre l’Ebita è cresciuto del 67% a 182 milioni di euro e il debito netto si è attestato a 2,93 miliardi di euro, contro i 2,98 miliardi di fine 2023.

Leonardo: la guidance per il 2024

Come previsto, le guidance per il 2024, che includono per la prima volta il consolidamento linea per linea di Telespazio fino allo scorso anno consolidata ad equity, sono state confermate.

Nel dettaglio è atteso un fatturato in rialzo del 5% a 16,8 miliardi di euro, un Ebita in salita del 9% a 1,44 miliardi, ordini in crescita del 4% a 19,5 miliardi e un debito netto pari a 2 miliardi di euro.

Leonardo: il commento di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che il newsflow positivo dei risultati del primo trimestre migliori delle attese e della conferma delle guidance 2024 viene offuscato dal ritorno dell’incertezza sulla divisione Aerostrutture per la mancanza di visibilità sugli ordini da parte di Boeing a causa dei problemi del 787.

Sebbene in call il management abbia ipotizzato in “soli” 50 milioni di euro le perdite potenziali nel biennio 2024-2025 derivanti dalla revisione dei programmi di produzione di Boeing, gli analisti di Equita SIM ritengono che questo elemento possa pesare nelle prossime settimane.

Le Aerostrutture negli ultimi 4 anni hanno perso oltre 600 milioni di euro a livello di EBITA e l’obiettivo di break-even nel 2025 verrebbe centrato con l’aumento di prezzi concordato al raggiungimento di determinati volumi di produzione che a questo punto sono a rischio.

L’attività di M&A potrebbe aiutare a compensare: gli analisti ritengono che a breve verrà ceduta WASS e altri deal sono in due diligence,

Equita SIM non cambia idea su Leonardo e ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 23 euro.

Lenoardo: la view di Intesa Sanpaolo

A scommettere sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato il rating “buy”, con un target price a 23,3 euro.

Per gli analisti i conti del primo trimestre sono stati sostanzialmente in linea con le loro stime a livello di Ebita e free operating cash flow, mentre gli ordini sono stati un po’ sopra le attese.

Leonardo: il giudizio di Bank of America

Infine, è bullish la view di Bank of America che consiglia di acquistare Leonardo, con un fair value a 27 euro, dopo la forte trimestrale che ha battuto il consensus.