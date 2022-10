La Bank of England, la banca centrale britannica, teme per la tenuta finanziaria del paese e si prepara ad intervenire con l'acquisizione di gilt già indicizzati, per oltre 5 Miliardi di sterline.

Per la Bank of England, la banca centrale del Regno Unito, la stabilità finanziaria del paese è a rischio, e la situazione è diventata ancora più complessa dopo la presentazione di un piano finanziario da 70 miliardi in debito, lo scorso 23 settembre.

La strategia della Bank of England evitare il collasso

Nelle ultime settimane la Banca Centrale britannica ha messo in campo diverse strategie per evitare il collasso del sistema finanziario del paese, tra queste, un'operazione da 65 miliardi di sterline per acquistare Buoni del Tesoro a lungo termine, ed un nuovo tetto per gli acquisti giornalieri portato a 10 miliardi.

Guardando al futuro, la banca centrale britannica si è detta pronta ad intervenire in maniera ancora più incisiva, annunciando la possibilità di acquistare gilt indicizzati, ovvero titoli di stati pluriennali emessi dal Regno Unito con scadenza che va da 1 a 50 anni, annunciando un intervento di acquisizioni da oltre 5 miliardi di titoli indicizzati.

L'intento di quest'ultima operazione potrebbe essere il contenimento della svalutazione dei gilt, liquidati in grande quantità dalle banche di investimento e istituti di credito a causa della crisi.

Per gli esperti di Threadneedle Street, queste operazioni dovrebbero fungere da sostegno per ripristinare le ordinarie condizioni di mercato, arginando, almeno temporaneamente, la presenza di gilt in eccesso sui mercati, eccesso che produce una svalutazione dei titoli e un incremento dei rendimenti.

Le radici della crisi britannica

Secondo quanto precisato dalla Bank of England, la crisi finanziaria britannica si sta autoalimentando per effetto dell'inflazione.

L'inflazione britannica, tra le più alte in Europa, ha provocato un intreccio tra tassi d'interesse sui prestiti della banca centrale e la stessa inflazione, questo intreccio ha sfavorito la svendita di gilt, provocando un incremento dei rendimenti decennali e, sul piano dell'economia reale, un incremento dei prezzi in tutto il Regno Unito che contribuisce ad alimentare l'inflazione.

I rendimenti sui titoli decennali hanno raggiunto l'1,24%, un valore che può sembrare contenuto rispetto ai rendimenti di altri paesi, come l'Italia o la Grecia i cui rendimenti superano abbondantemente il 4%, ma per il Regno Unito quell'1,24% rappresenta il valore massimo dal 1992, ovvero il valore più alto dalla fine della guerra fredda.

La BoE contro il governo Truss

Mentre da un lato la Banca Centrale britannica sta tentando di contenere l'inflazione, anche a discapito della crescita, nel tentativo di ripristinare la fiducia degli investitori nei confronti dei titoli di stato britannici, così da rendere meno costoso il debito, il governo Truss ha varato una riforma fiscale, che prevede tagli fiscali per oltre 70 miliardi e che, per la BoE è azzardata e pericolosa.

Molti analisti concordano con la BoE sottolineando che una tale strategia non risolverebbe la crisi britannica, ma anzi, contribuirebbe ad incrementare e sfavorire ulteriormente la collocazione dei gilt sul mercato.

Inoltre, non è ben chiaro in che modo il governo intende finanziare questi tagli e per saperlo bisognerà attendere la fine di ottobre, fino ad allora l'economia britannica sarà a rischio a causa della sfiducia dei mercati e degli investitori, nei confronti dei propri titoli di stato e, a proposito di fiducia, secondo la BoE, è proprio quest'ultima a pesare maggiormente sull'economia britannica.

Il Regno Unito sta attraversando una fase di forte sfiducia internazionale che, di recente, ha portato diverse agenzie di rating a rivalutare l'outlook del paese.

Questa sfiducia limita la capacità del regno di collocare sui mercati i propri titoli di stato e le proprie obbligazioni, nonostante, a differenza di altri paesi, la sua situazione economica le permetterebbe contrarre debito senza particolari difficoltà. Come sottolineato da diversi analisti, il Regno Unito non soffre un problema di indebitamento, il suo debito infatti è all'80% rispetto al pil.