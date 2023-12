Lottomatica sale ancora. Le ultime novità dalla politica

Lottomatica ha chiuso in rialzo per la quinta seduta di fila, all’indomani del via libera del CdM al DL sul riordino dei giochi online.

A Piazza Affari non si ferma l’ascesa di Lottomatica, che anche oggi ha chiuso gli scambi in positivo.

Lottomatica in rialzo per la quinta seduta di fila

Dopo aver archiviato la sessione di ieri con un frazionale progresso dello 0,06%, il titolo oggi è salito in maniera più decisa, fermandosi a 9,9 euro, con un rialzo dello 0,96% e volumi di scambio intensi, visto che sono transitate sul mercato quasi 700mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 200mila.

CdM approva DL su riordino giochi online

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge riguardante il riordino del gioco online, confermando i contenuti che erano trapelati nei giorni scorsi.

I contenuti del decreto sono stati commentati dal management di Lottomatica in una call tenutasi ieri stesso.

L’assetto regolatorio indicato dal nuovo decreto è molto equilibrato, definendo un contesto regolatorio chiaro e stabile nel tempo e di co-operazione tra il regolatore e i concessionari nel presidiare tutte le principali tematiche di rilevanza per il settore (contrasto del gioco patologico, contrasto del gioco illegale, rafforzamento dei presidi di Anti Riciclaggio).

In particolare, gli analisti di Equita SIM segnalano che viene introdotta esplicitamente la garanzia sulla stabilità delle condizioni previste dalla concessione per tutta la durata della concessione stessa, pari a 9 anni, e la possibilità di interventi compensativi in caso di situazioni anomale (stile Covid).

Dal punto di vista economico-finanziario, le concessioni per il gioco remoto avranno un costo di 7 milioni di euro, da pagare in due tranche: 4 milioni all’assegnazione e 3 milioni all’avvio della concessione, probabilmente quindi nel primo e nel secondo semestre del 2024.

Lottomatica: ecco quale richiesta pensa di avanzare

Lottomatica sta valutando di fare richiesta per un numero di concessioni compreso tra 2 e 4, in modo da garantire la massima flessibilità operativa, ogni concessione consente comunque di operare tutte le tipologie di giochi online, con un esborso quindi compreso tra 14 e 28 milioni di euro.

La concessione prevede inoltre un canone annuo pari al 3% del Net Gaming Revenues, leggermente più elevato rispetto all’attuale, pari al 2,5% del primo semestre, più un onere fisso di 50mila euro, ma che Lottomatica dovrebbe poter completamente assorbire grazie agli accordi di filiera.

L’iter per la definitiva approvazione del decreto dovrebbe essere piuttosto rapido, con un passaggio in Conferenza Unificata e nelle Commissioni parlamentari (con ruolo consultivo, dove quindi potranno essere raccolti pareri ma non apportate modifiche) per tornare poi in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Lottomatica: la view di Equita SIM

Il lancio delle gare potrebbe quindi avvenire in tempi piuttosto brevi, Equita SIM ipotizza nel primo semestre del 2024, con l’efficacia delle nuove disposizioni dal 2025.

Oggi il titolo sconta nei multipli un rischio regolatorio elevato che non trova conferma nel framework definito dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.

Gli analisti di Equita SIM ribadiscono la loro view positiva su Lottomatica, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 14,8 euro.