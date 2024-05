A Piazza Affari prosegue il buon momento per Lottomatica che anche oggi ha guadagnato terreno, salendo per la quarta sessione consecutiva.

Lottomatica sale ancora dopo il rally di martedì

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di martedì scorso con un rally del 3,03%, si è spinto in avanti anche oggi.

A fine seduta, Lottomatica si è fermato a 10,98 euro, con un vantaggio dello 0,92% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 550mila azioni, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 350mila.

Lottomatica: spunti dalla call

Lottomatica è stato ancora oggetto di attenzione da parte degli analisti dopo i conti del primo trimestre.

Equita SIM ha riportato oggi in una nota i principali spunti dalla call, evidenziando che l’attuale andamento dei pay-out non è insolito e il management ha fornito un’analisi storica degli ultimi 10 anni che mostra situazioni simili di pay-out sfavorevoli per alcuni trimestri consecutivi.

Non si ravvedono elementi che lascino pensare a un aumento strutturale del pay-out, guardando anche alla stabilità di alcuni fattori chiave del pay-out.

Quanto al current trading, aprile ha registrato un pay-out tornato sui livelli normali, mentre con riferimento a SKS, il management è molto soddisfatto dell’asset e delle opportunità di rivitalizzarnee la crescita, ma non sono state apportate modifiche alla guidance delle sinergie, dato il recentissimo closing dell’operazione.

Ci sarà l’opportunità di entrare più nel dettaglio con i risultati del primo semestre di quest’anno.

Al momento, il management si è limitato a fornire un’indicazione sul contributo SKS nel 2024 e si attiene alla guidance di sinergia originale, con un impatto trascurabile sui numeri del 2024.

Il management ha fatto sapere di essere pronto a lanciare un nuovo prodotto e a completare la migrazione di Betflag sulla piattaforma di scommesse sportive del gruppo in vista degli Europei.

Lottomatica: il commento di Equita SIM

Nel complesso, secondo Equita SIM la call ha ribadito i messaggi di solida crescita del business organico e le opportunità di breve e medio periodo da SKS.

Gli analisti hanno quindi operato modifiche molto limitate sulle loro stime, a parte l’aggiunta di due mesi di contribuzione di SKS.

Equita SIM confermiamo il suo prezzo obiettivo a 14,8 euro, che si basa su un multiplo prezzo-utili adjusted di 12 volte al 2025 scontato a 12 mesi da oggi.

Gli analisti ritengono che il titolo, per il quale ribadiscono la raccomandazione “buy”, abbia ancora ampi margini di re-rating, alla luce dell’ottima esecuzione dei piani di crescita organici, dell’interessante opportunità derivante dal consolidamento di SKS e di ulteriori opzioni di crescita esterna da perseguire nei prossimi trimestri, elementi non adeguatamente riflessi in multipli ancora ben al di sotto dei peers.

Lottomatica: la view di Banca Akros e di Mediobanca

A puntare sul titolo è anche Banca Akros, che oggi ha ribadito la raccomandazione “buy”, con un target price a 16 euro.

Per gli analisti i conti del primo trimestre sono stati migliori delle stime e le indicazioni sulla guidance giocano a favore di potenziali upgrade degli utili.

Buone notizie anche da Mediobanca Research che oggi ha reiterato il rating “outperform”, con un fair value a 15 euro, sulla scia della solida trimestrale.

Lottomatica: la strategia di Deutsche Bank e di Kepler

Bullish anche la view di Deutsche Bank che su Lottomatica ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un prezzo obiettivo alzato da 13,1 a 14,4 euro.

Per gli analisti i risultati del gruppo sono stati leggermente migliori delle loro stime.

Infine, è ottimista anche Kepler Cheuvruex che ha un rating “buy”, con un target price a 13 euro, dopo aver incrementato le sue stime sulla redditività di Lottomatica nella parte alta della nuova guidance.