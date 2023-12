Lottomatica cauto dopo dati su spesa di gioco a novembre

Lottomatica poco sotto la parità, ma a novembre i dati relativi alla spesa di gioco in Italia sono in crescita.

A dispetto dei segnali leggermente positivi mostrati dai principali indici di Piazza Affari, la seduta odierna prosegue in calo per Lottomatica.

Lottomatica debole dopo il rialzo di ieri

Il titolo, dopo aver guadagnato lo 0,7% ieri, ha provato oggi a spingersi ancora in avanti, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Negli ultimi minuti, Lottomatica passa di mano a 9,565 euro, con un calo dello 0,21% e circa 100mila azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 180mila.

Lottomatica: i dati sulla spesa di gioco a novembre in Italia

Lottomatica oggi è finito sotto la lente di Equita SIM, i cui analisti riportano in una nota che i dati del mercato italiano sulle scommesse sportive online e retail hanno mostrato un forte rimbalzo della spesa a novembre, con un ribilanciamento dei pay-out dopo un trend superiore al normale nei mesi di settembre e ottobre.

Nel dettaglio, la spesa per sport betting online è salita del 20% a 151 milioni di euro, con un rialzo del 6% da inizio anno e con quota di Lottomatica al 20% a novembre e al 18,4% da inizio 2023.

La spesa per sport betting retail è aumentata del 37% a 101,8 miliardi di euro, con un incremento del 6% da inizio anno e con quota Lottomatica in ascesa rispettivamente del 33,37% e del 33%.

Equita SIM fa sapere che nel complesso, il rimbalzo della spesa di sport betting a novembre supporta le sue stime, che sono posizionate nel range mediano della guidance, anche alla luce della forte performance dell'iGaming, con una spesa di mercato da inizio anno in rialzo del 19%, stessa performance del mese di novembre già commentato.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che Lottomatica prevedeva un mercato iGaming in rialzo del 15% e iSport in ascesa del 13% per il 2023 all'IPO.

Il trend attuale è più forte per iGaming, con una salita del 19% da inizio anno e più debole per iSport, in rialzo del 6%, a causa del pay-out più elevato, con un mese di dicembre che però dovrebbe lasciare spazio per un ulteriore recupero visto che nel 2022 era stato molto penalizzato.

Nel complesso il trend dei primi 11 mesi dell’anno è coerente con una crescita della spesa di mercato di circa il 14% nel 2023, pienamente coerente con la guidance iniziale.

Inoltre, Lottomatica prevedeva una quota di mercato flat in IPO, mentre i risultati sono stati molto più forti.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Lottomatica ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 14,8 euro.

Lottomatica sotto la lente di Mediobanca Research

A scommettere sul titolo è anche Mediobanca Research, che ha un rating “outperform”, con un target price a 15 euro.

La conferma del giudizio arriva dopo i datio sul mercato del gioco online nel mese di novembre.

Gli analisti evidenziano che la recente acquisizione Sks365 vanta una market share del 6,18% grazie a PlanetWin365, portando la quota di mercato online a livello di gruppo al 28%.

Mediobanca Research ritiene che l’accelerazione sull’online offrirà ujn contributo consolidato all’Ebitda nella misura del 55%.

Infine, gli analisti credono che Lottomatica tratti a uno sconto a doppia cifra rispetto ai concorrenti.