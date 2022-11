A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in positivo, ma i principali indici sono in frenata dai top intraday toccati nel corso della mattinata.

Piazza Affari: corsa all'acquisto per i titoli del lusso

Tra i settori che si mettono in luce non solo sul mercato domestico, ma a livello europeo, troviamo quello del lusso.

Nel paniere del Ftse Mib spicca Moncler che sfoggia un rally del 3,3%, conquistando una delle prime posizioni tra le blue chip.

Al di fuori del listino principale, Tod's e Brunello Cucinelli scattano in avanti rispettivamente del 3,75% e del 2,22%, ma riesce a fare ancora meglio Salvatore Ferragamo che mette a segno un rialzo ben più corposo del 5,46%.

Lusso in rally dopo i buoni conti di Richemont

A regalare euforia al comparto sono le ottime notizie arrivate da Richemont che ha svelato i conti del primo trimestre, battendo le attese degli analisti e facendo il pieno di acquisti in Borsa.

L'entusiasmo del settore lusso è da ricondurre anche a indicazioni che arrivano da più lontano e in particolare dall'Asia.

Lusso in festa con allentamento quarantene Covid in Cina

La Commissione Nazionale per la Sanità in Cina ha annunciato una riduzione del periodo di quarantena per i viaggiatori in ingresso e per i contatti di persone infette, da un totale di 17 giorni, di cui 10 in hotel e 7 a casa, ad un totale di 8 giorni, di cui 5 in hotel e 3 a casa.

Equita SIM evidenzia che, nonostante rumor in tal senso fossero già circolati nei giorni scorsi, gli indici asiatici hanno reagito molto positivamente.

Sebbene le dichiarazioni del Politburo ancora ieri riaffermassero la necessità di mantenere una politica di zero Covid, e i contagi tocchino intanto nuovi massimi da inizio anno in varie zone della Cina, è vero anche che è emersa un’apertura ad un approccio più mirato e pragmatico per un maggior equilibrio tra contenimento del virus ed economia.

Dalla Cina buone notizie per il lusso

Nel complesso, secondo Equita SIM l’allentamento delle quarantene ed il potenziale passaggio ad un approccio più pragmatico sono una notizia positiva per il lusso, data l’elevata esposizione del settore alla Cina.

Gli analisti parlano del 25% del fatturato in media, con Brunello Cucinelli la meno esposta, circa il 15%.

Visto il forte rimbalzo delle vendite in Cina nei periodi di rilassamento delle restrizioni, ossia luglio e agosto, gli analisti di Equita SIM continuano a vedere l’impatto Covid in Cina come di breve termine.

Gli esperti pensano che una volta normalizzata la gestione del virus, l’esposizione del settore a questo mercato possa tornare ad essere di supporto, rispetto alle prospettive di rallentamento macro negli Stati Uniti e soprattutto in Europa.

Il settore lusso, a eccezione di Tod’s. ha rimbalzato in media del +14% nell'ultimo mese, ma resta in calo del 13% da inizio anno.

I titoli del lusso su cui puntare secondo Equita SIM

Secondo la SIM milanese, il miglioramento del sentiment potrebbe favorire i titoli fino ad ora più penalizzati, quali Moncler e Salvatore Ferragamo, su cui gli analisti hanno una visione positiva.

Nel dettaglio, per Moncler la raccomandazione è "buy", con un prezzo obiettivo a 56,5 euro: nei giorni scorsi gli analisti hanno alzato il peso del titolo nel loro portafoglio principale di 30 punti base.

Anche per Salvatore Ferragamo il rating di Equita SIM è "buy", con un target price tagliato due giorni fa a 18,5 euro.